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迎95℉高溫 天普市提供避暑場所

記者張庭瑜／洛杉磯報導
Live Oak Park社區中心將成為民眾的避暑選擇。（取材自天普市官網）
Live Oak Park社區中心將成為民眾的避暑選擇。（取材自天普市官網）

氣象部門的預報指出，8月28日開始，南加天氣將持續高溫，預計氣溫將超過95華氏度。洛杉磯縣天普市政府展開應對措施，啟用Live Oak Park社區中心，為居民提供舒適的避暑場所，並針對特定人群提供多項支援措施。

市府指出，市民可以在8月30日（周三）上午8時至下午10時期間前往Live Oak Park社區中心，享受涼爽的冷氣環境，以避免長時間暴露在高溫中。該中心位於天普市博格街（Bogue St）10144號。

Live Oak Park社區中心將成為民眾的避暑選擇。（google地圖截圖）
Live Oak Park社區中心將成為民眾的避暑選擇。（google地圖截圖）

此外，為更好地照顧年長者和行動不便者，市政府推出「電話叫車」服務，讓需要幫助的市民能夠輕鬆前往Live Oak Park社區中心，而每次叫車僅需支付50分。如需預約，請致電626-286-2456。

市府同時呼籲市民對弱勢群體給予關注。特別是年老體弱者，以及需要額外支援的民眾，他們在高溫下可能面臨更大的健康風險。市政府鼓勵市民關心他們的寵物、鄰居和家庭成員，確保他們得到適當的照料和關愛。

面對高溫時，民眾也應該採取相關的預防措施，確保身體的健康和安全。包括保持足夠的水分攝取，選擇避免高溫時段的戶外活動，選擇合適的輕便服裝，以及避免長時間的陽光曝曬。這些措施有助於減少中暑和熱衰竭的風險。

市政府更鼓勵市民隨時關注最新消息，以便獲取高溫應對措施的最新資訊。如有需要，市民可撥打社區中心的電話號碼626-579-0461，獲取更多相關信息和支援。

高溫 天普 南加

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