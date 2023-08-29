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遭警射塑膠子彈 男獲賠375萬元

編譯侯乃云／綜合報導
示威者沙基爾控訴警方於示威活動上，發射塑膠子彈失當。(取自 Fox 11電視台畫面)
示威者沙基爾控訴警方於示威活動上，發射塑膠子彈失當。(取自 Fox 11電視台畫面)

2020年示威者沙基爾（Asim Jamal Shakir Jr.）在參與抗議活動時，被洛杉磯市警方發射的塑膠子彈擊中，加州陪審團判定警方存有疏忽，受害者獲判375萬元賠償金。

抗議活動當時，沙基爾正在拍攝警方設置的封鎖線，他認出擔任洛杉磯市警局警官的叔叔安德森（Eric Anderson）並對他高聲質疑：「我們的祖先對此感到非常失望！」沙基爾表示，安德森隨後指示其他警察向他發射硬質泡沫彈。

民權律師道格拉斯（Carl Douglas）代表沙基爾提出訴訟，他表示，判處高額賠償金表示警察的暴力行為是不能容忍的，他透過貼身攝影機和Instagram現場直播的視頻還原當天現場狀況。市律師辦公室發言人理查森（Karen Richardson）則告訴洛杉磯時報對此決議不發表任何評論。

根據訴訟內容，沙基爾總共被擊中兩次並造成手部受傷，接受了為期一年的物理治療，直到現在仍然感到疼痛。道格拉斯表示，內部調查顯示，導致沙基爾受傷的非致命武器從未上報。

整起事件發生在喬治弗洛伊德(George Floyd)在明州被警察殺害後，引發名為「黑人命也是命」（Black Lives Matter）的大規模抗議活動。截至目前，洛杉磯市仍然面臨因為處理2020年抗議活動，疑似失當而引起的訴訟紛爭。

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