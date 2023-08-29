餐廳被控 默許男星性騷女顧客

兩名女性認為，Rainbow Bar & Grill餐廳涉嫌默許成人影星傑里米對她們的性虐待。（abc7）

兩名女性8月21日（周一）稱，Rainbow Bar & Grill餐廳涉嫌默許成人影星傑里米（Ron Jeremy）對她們進行性虐待，並向法院提告。Rainbow Bar & Grill餐廳尚未作出回應。

兩名原告選擇保持匿名，也未在訴訟中要求具體的損害賠償。

根據訴狀，Rainbow Bar & Grill餐廳的員工默許並故意縱容傑里米對女性顧客進行侵害。兩名受害者稱，2017年3月17日抵達Rainbow Bar & Grill不到10分鐘，傑里米便開始對她們產生興趣，提供飲品並與她們交談。兩名女性均拒絕傑里米的接觸。隨後，他轉向受害者1號，並告知她「我給你看些有趣的東西」，在未經她同意的情況下，進行不適當的觸碰，讓受害者1號感到十分羞辱。傑里米隨後還解開受害者2號的無袖襯衫，暴露她的上半身，並作出不恰當的評論。

根據原告的指控，傑里米還為這些女性提供使用其私人廁所的機會，然後緊隨其後進入衛生間，試圖拍攝她們的裸照。受害者1號成功藉口離開廁所，受害者2號不幸受到傑里米的侵害與猥褻。儘管她大聲呼喊，希望引起餐廳員工的注意，但並未得到協助。受害者2號逃離衛生間後，傑里米仍繼續對她進行糾纏。

訴訟文件還指出，Rainbow Bar & Grill餐廳的Yelp頁面上有超過1000則顧客評價，其中50多則明確提到傑里米是該餐廳的常客，並附有他與其他顧客的合影。

截至在2021年8月，傑里米已面臨多項強姦指控，涉及21名潛在受害者，指控時間可追溯至1996年。然而，在傑里米的律師對他的精神狀況提出疑問後，刑事訴訟 於2022年3月被暫停，他目前居住在美國精神衛生研究所。