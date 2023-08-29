台灣世新女籃 9‧3戰洛杉磯準職業隊

世新大學女籃在一場訓練賽中，與來自阿拉斯加的女籃交手。（南加世新校友會提供）

來自台灣的世新大學女子籃球隊將於9月3日(周日)上午10時在安那罕與洛杉磯 半職業(Semi Pro)女籃隊Gage進行一場籃賽。

本屆世界大學運動會籃球賽，打進女子組最後四強決賽的中華隊，5名世新大學女籃球員，出任中華隊總教練的即為世新大學的總教練何正峰。

世新大學女子籃球隊為中華民國 大專體育總會UBA公開組女一級強權，不久前剛奪得本學年度的大專籃球聯賽公開女一級冠軍以及佛光盃國際邀請賽冠軍，為UBA第一個四連覇的公開女一級女子籃球隊。培育的畢業校友前往職業籃球隊已有9名，分別效力於WSBL台元紡織與台灣電力女子籃球隊。

世新女籃在2022學年度補進HBL甲組名校北一女中明星球員宋瑞蓁、蔡佑蓮；金甌女中名將邱詠鈴、游沁樺、張婕柔，而宋瑞蓁、邱詠鈴以及游沁樺更入選2022年度HBL明星賽選手，邱詠鈴拿下三分后殊榮：宋瑞蓁拿下明星賽MVP，五名來自各校的戰力新血，也都具備令人期待的無限潛能。

9月3日應戰的Gage女籃隊來自Women Drew League， 是一個經驗豐富的專業球隊，實力不遜於WNBA，以非裔 球員為主，技巧體能優異，實力不容小覷。

本次造訪杉磯的世新女籃隊一共有14名球員，隨隊包括何正峰、王宣雲、徐恩惠三位教練，當天的球賽精彩可期。

比賽地點：Esperanza High School, 1803 Kellogg Dr; Anaheim. 該所高中收取入場費10元。