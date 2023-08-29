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約翰韋恩機場展華人畫作 毛筆彩墨畫家何念丹入選

記者楊青／洛杉磯報導
華裔畫家何念丹的多幅入選作品在橙縣John Wayne機場展出。（何念丹提供）
華裔畫家何念丹的多幅入選作品在橙縣John Wayne機場展出。（何念丹提供）

華裔畫家何念丹的多幅入選作品在橙縣John Wayne機場展出。（何念丹提供）
華裔畫家何念丹的多幅入選作品在橙縣John Wayne機場展出。（何念丹提供）

橙縣約翰韋恩（John Wayne）機場今年首度舉辦本地藝術家作品展，26位獲選藝術家和作品中，華人不缺席。

約翰韋恩機場今年首次為本地藝術家舉辦為期一整年的特展，從各方推薦的46位藝術家中選出26位以及他們的作品，分別在機場安檢與行李大廳，以桌面玻璃櫥櫃和牆面懸掛的方式展出，讓往來機場的乘客，一睹南加州藝術家的風采。在入選的藝術家中，華裔畫家何念丹（Chris Ho）榜上有名，他的多幅入選作品從8月25日至10月5日在該機場展出。

華裔畫家何念丹的多幅入選作品在橙縣John Wayne機場展出。（何念丹提供）
華裔畫家何念丹的多幅入選作品在橙縣John Wayne機場展出。（何念丹提供）

約翰韋恩機場表示，為期一年藝術展，乘客可以看到南加優秀畫家的優質作品。這些作品由機場藝術委員會的五名委員選出，具有博物館品質。

約翰韋恩機場本計畫為選出的藝術家舉辦共為期兩年的個人展覽，也就是在24個月內，展出選出的24名藝術家的作品；後因機場要進行區域裝修，改為六人一組的分組聯展，在一年之内完成全部展覽，每40天更換一組作品。

何念丹是此次特展唯一入選的毛筆彩墨畫家，他的四幅作分別為兩幅游魚和兩幅飛鳥。何念丹表示，如果不是受尺寸限制，還可選擇他認為更精采的作品展出；但因機場的場地有限，只能割愛。與何念丹的作品同時展出的還有其他藝術家的油畫、壓克力藝術繪畫和攝影作品等。

華裔畫家何念丹的多幅入選作品在橙縣John Wayne機場展出。（何念丹提供）
華裔畫家何念丹的多幅入選作品在橙縣John Wayne機場展出。（何念丹提供）

何念丹表示，雖然沒能選出最好的作品參展，但能有作品代表華人的彩墨，他已經很滿意，也深感榮幸。

來自台灣的何念丹從高中二年級開始，跟隨老師杜作丹學習畫畫，從最開始的花卉四君子到畫老鷹，再到後來專攻老虎和鯉魚，以及近年畫馬和熊貓，40多年摸索和創作不斷。他近年創作的熊貓圖，被中國四川大熊貓博物館收藏。筆下的老虎更是千姿百態，栩栩如生。他的「虎到福到」作品曾獲加州彩券局（California Lottery）選用為1998虎年年曆海報，也曾作為虎年郵政首日封。

移民美國幾十年，何念丹教畫不綴，學生源源不斷。他表示，其中半數是亞裔學生，半數是洋學生，很多人是第一次拿毛筆，他教學時特別強調國畫的詩書畫印四元素，不僅教畫畫，更講解國畫所蘊含的哲學，讓學生深刻體會中國畫形神兼具的博大精深。

橙縣John Wayne機場今年首度舉辦本地藝術家藝術作品展，26日位獲選藝術家...
橙縣John Wayne機場今年首度舉辦本地藝術家藝術作品展，26日位獲選藝術家和作品中，華人不缺席。（何念丹提供）

華裔畫家何念丹的多幅入選作品在橙縣John Wayne機場展出。（何念丹提供）
華裔畫家何念丹的多幅入選作品在橙縣John Wayne機場展出。（何念丹提供）

橙縣John Wayne機場今年首度舉辦本地藝術家藝術作品展，26日位獲選藝術家...
橙縣John Wayne機場今年首度舉辦本地藝術家藝術作品展，26日位獲選藝術家和作品中，華人不缺席。（何念丹提供）

華裔畫家何念丹的多幅入選作品在橙縣John Wayne機場展出。（何念丹提供）
華裔畫家何念丹的多幅入選作品在橙縣John Wayne機場展出。（何念丹提供）

華裔畫家何念丹（Chris Ho）的多幅入選作品從8月25日至10月5日在橙縣J...
華裔畫家何念丹（Chris Ho）的多幅入選作品從8月25日至10月5日在橙縣John Wayne機場展出。（何念丹提供）

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