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第十輛無證客巴士 從德州抵洛

編譯陳盈霖／綜合外電報導
第十輛無證移民巴士從德州抵達洛杉磯聯合車站。（LA Union Station網頁）
第十輛無證移民巴士從德州抵達洛杉磯聯合車站。（LA Union Station網頁）

洛杉磯CBS電視台報導，洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）辦公室26日宣布，來自德州第十輛移民巴士抵達洛杉磯。市長貝斯發言人兼通訊副市長賽德爾（Zach Seidl）說，「他們在美西時間26日上午11時08分左右抵達，洛市將繼續與市府部門、縣和非營利組織聯盟合作，執行今年早些時候制定的計畫。」

洛杉磯KTLA電視台根據洛杉磯歡迎團體（L.A. Welcomes Collective）新聞稿稱，這輛巴士從德州布朗斯維爾（Brownsville）出發，抵達洛杉磯聯合車站，車上有12個家庭，21名兒童和19名成年人。他們來自瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、秘魯和委內瑞拉等。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）過去以來一直進行送移民到各州的計畫，他表示德州邊境地區因過多移民穿越而「不堪重負」。

今年6月14日第一輛移民巴士到洛杉磯後，艾伯特在聲明中說，「德州邊境不堪重負，洛杉磯是這些移民嚮往的主要城市之一，特別是城市領導人自我宣布是庇護城市。我們邊境社區處於拜登總統邊境危機前線，德州將繼續進行這項移民巴士任務，直到他站出來完成工作，確保邊境安全。」

洛杉磯市議會於6月9日批准動議，尋求正式確認該市為庇護城市。市議會委員會8月18日批准另一項動議，要求洛市檢察官辦公室調查6月14日當天或之前是否發生犯罪行為，當時艾伯特將42位非法移民送往洛杉磯。

洛杉磯 非法移民 德州

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