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羅蘭岡傳槍聲 一死一傷

羅蘭岡訊
羅蘭岡發生槍擊案，導致一死一傷。（警方提供）
羅蘭岡發生槍擊案，導致一死一傷。（警方提供）

華人聚居的洛杉磯縣屬地羅蘭岡（Rowland Heights），8月26日晚發生槍擊案，兩名西裔男子一死一傷。

槍擊案發生在26日（周六）晚間11時30分，位於Sierra Leone街1900號街區的公寓。洛杉磯縣警局核桃鑽石吧分局接到報警，趕到案發現場發現兩名槍擊受害者，均為西裔，其中一人當場死亡，另一人送醫搶救，傷情穩定。截至27日，警方已逮捕本案嫌犯，並在現場遭到涉案槍枝。

ABC 7電視台畫面顯示，警方曾包圍發生槍擊案的公寓，並用一輛警車做掩護，持槍靠近案發區域。公寓住戶Alfredo Leyva接受ABC採訪時表示，槍手開了很多槍，案發時有很多人慌忙逃跑，到處可以聽到尖叫聲。槍響約三分鐘後，警方的直升機就趕到現場，一切都發生得很快。

警方尚未透露這起槍擊案的起因，以及嫌犯、受害者姓名等訊息。希望知情者提供案件線索，請致電Sheriff's Homicide Bureau，電話323-890-5500，或Crime Stoppers熱線800-222-TIPS。也可上網提供線索，網址：http://lacrimestippers.org

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