我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

長期利率保持更高更久 讓華爾街才入秋便瑟瑟顫抖

好萊塢影視業實現多樣性 任重道遠

記者王若然／洛杉磯報導
美國英語亞太裔電視娛樂網Chime TV行政總監Takashi Cheng。（視頻截圖）
美國英語亞太裔電視娛樂網Chime TV行政總監Takashi Cheng。（視頻截圖）

近幾年，好萊塢影視行業誕生了很多以少數族裔演員和製作為主的電影、電視劇，例如亞裔卡司為主的奧斯卡獲獎影片「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All At Once），拉丁裔卡司為主的DC漫畫超級英雄電影「藍甲蟲」(Blue Beetle)，是否證明好萊塢電影的種族多樣性提升了？少數族裔媒體（EMS）25日舉辦線上論壇，四位業內專家認為依然是任重道遠。

第一位演講嘉賓為Michael Tran，也是「好萊塢多樣性報告」的共同作者和洛杉磯加大社會系博士生。他認為好萊塢影視行業還沒有達成種族多樣性。他介紹說，好萊塢影視行業多樣性的形成過程是緩慢的，具有多種結果的。相比之下，電視劇行業比電影行業的變化更快，因為後者投入小、風險也較小。隨著串流媒體平台的崛起，影視劇的多樣性發展更快。

觀眾直觀上感覺演員的種族多樣性提升了，但不代表影視劇真的實現了多樣性，不同種族在好萊塢影視行業都有平等的表達機會。他的一項數據統計了過去11年在螢幕上不同族裔演員的出鏡頻率。如果將數據分為「白人演員」和「非白人演員」，那麼後者占有很大的出鏡率。但是如果將「非白人演員」群體具化為不同的少數族裔，其中非裔演員占了很大比例，而亞裔和拉丁裔則很少。Michael Tran說，拉丁裔是如今美國觀眾中最大的群體之一，亞裔是美國成長最快的少數族裔，然而他們上螢幕的比率卻很小。

Michael Tran還提到另一項數據耐人尋味。2022年的電影數據顯示，女性導演在增加，但是願意為其電影投資的預算成本較低；而少數族裔男性導演的比率較少，但預算較多。比如說，超級英雄電影「黑豹」等。少數族裔電影的大製作是很有選擇性的。

Avenida Productions的CEO，拉丁裔演員、導演Fanny Grande表示，拉丁裔目前是最大的觀眾群體之一，但拉丁裔演員的機會卻少之又少，一些影視劇中原本拉丁裔的角色甚至被其他族裔取代。

美國英語亞太裔電視娛樂網Chime TV行政總監Takashi Cheng則認為，美國的少數族裔應該用英文來呈現他們的故事，因為少數族裔語言的影視劇會讓英語受眾產生「外國人」的刻板映像。他還表示，好萊塢近幾年的影視劇中，少數族裔角色有所增加，但少數族裔移民的故事卻沒有增加。好萊塢多樣性不應只停留在演員的增加上，還是也要給少數族裔幕後創作者更多的機會。

拉丁/非裔演員、導演Adargiza De Los Santos則表示，影視行業的少數族裔應該團結起來，爭取更多的創作和出鏡機會。好萊塢影視中所展示的少數族裔角色也不能代表該種族的全部形象。少數族裔創作者需要講出自己的故事。

拉丁/非裔演員、導演Adargiza De Los Santos。（視頻截圖）
拉丁/非裔演員、導演Adargiza De Los Santos。（視頻截圖）
Avenida Productions的CEO，拉丁裔演員、導演Fanny Gr...
Avenida Productions的CEO，拉丁裔演員、導演Fanny Grande。（視頻截圖）
「好萊塢多樣性報告」的共同作者Michael Tran。（視頻截圖）
「好萊塢多樣性報告」的共同作者Michael Tran。（視頻截圖）

好萊塢 亞裔 預算

上一則

「與星共舞」真人秀明星 開價近265萬售伍蘭岡豪宅

下一則

南加本周迎高溫 部分地區可能破百度

延伸閱讀

金馬女星萬茜曾「7次拒絕潛規則」遭封殺 如今41歲憑實力獲讚

金馬女星萬茜曾「7次拒絕潛規則」遭封殺 如今41歲憑實力獲讚
梅根準備在社媒重出江湖 專家：她可以賺進千百萬元

梅根準備在社媒重出江湖 專家：她可以賺進千百萬元
特斯拉將在洛杉磯建「豪華版充電站」有餐廳、露天影院

特斯拉將在洛杉磯建「豪華版充電站」有餐廳、露天影院
好萊塢岡莊園求售6000萬 賣家墨西哥傳媒大亨

好萊塢岡莊園求售6000萬 賣家墨西哥傳媒大亨
好萊塢演員罷工邁向40天 DC男星力挺 坦言不知何時落幕

好萊塢演員罷工邁向40天 DC男星力挺 坦言不知何時落幕
好萊塢影后蘇珊莎蘭登 告建商不當得利

好萊塢影后蘇珊莎蘭登 告建商不當得利

熱門新聞

華人愛逛的亞凱迪亞商場22日下午發生零元購。（讀者提供）

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

2023-08-22 19:35
該金條實物圖（受訪者提供）

好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算

2023-08-23 20:45
喜萊莉在20日早在墨西哥登陸下加利福尼亞半島，已在當地導致洪澇災害。（Twitter）

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

2023-08-20 16:40
楊阿姨在清潔廚房灶台和油煙機。（記者朱敏梓/攝影）

華人家政阿姨好勵志…來美11年 創業月入過萬

2023-08-21 15:20
86歲亞裔老婦下公車時被暴力推倒。（LAPD、IG@vivianasarrade）

86歲亞裔婦被推下公車 昏迷中遭偷錢包、吐口水

2023-08-22 16:46
該金條實物圖。（受訪者提供）

好市多賣金條 華人搶購 網友1853元入手喊划算

2023-08-24 02:20

超人氣

更多 >
梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場
郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」
中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅
家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議
「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌