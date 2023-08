好萊塢影視業實現多樣性 任重道遠

美國英語亞太裔電視娛樂網Chime TV行政總監Takashi Cheng。(視頻截圖)

近幾年,好萊塢 影視行業誕生了很多以少數族裔演員和製作為主的電影、電視劇,例如亞裔 卡司為主的奧斯卡獲獎影片「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All At Once),拉丁裔卡司為主的DC漫畫超級英雄電影「藍甲蟲」(Blue Beetle),是否證明好萊塢電影的種族多樣性提升了?少數族裔媒體(EMS)25日舉辦線上論壇,四位業內專家認為依然是任重道遠。

第一位演講嘉賓為Michael Tran,也是「好萊塢多樣性報告」的共同作者和洛杉磯加大社會系博士生。他認為好萊塢影視行業還沒有達成種族多樣性。他介紹說,好萊塢影視行業多樣性的形成過程是緩慢的,具有多種結果的。相比之下,電視劇行業比電影行業的變化更快,因為後者投入小、風險也較小。隨著串流媒體平台的崛起,影視劇的多樣性發展更快。

觀眾直觀上感覺演員的種族多樣性提升了,但不代表影視劇真的實現了多樣性,不同種族在好萊塢影視行業都有平等的表達機會。他的一項數據統計了過去11年在螢幕上不同族裔演員的出鏡頻率。如果將數據分為「白人演員」和「非白人演員」,那麼後者占有很大的出鏡率。但是如果將「非白人演員」群體具化為不同的少數族裔,其中非裔演員占了很大比例,而亞裔和拉丁裔則很少。Michael Tran說,拉丁裔是如今美國觀眾中最大的群體之一,亞裔是美國成長最快的少數族裔,然而他們上螢幕的比率卻很小。

Michael Tran還提到另一項數據耐人尋味。2022年的電影數據顯示,女性導演在增加,但是願意為其電影投資的預算 成本較低;而少數族裔男性導演的比率較少,但預算較多。比如說,超級英雄電影「黑豹」等。少數族裔電影的大製作是很有選擇性的。

Avenida Productions的CEO,拉丁裔演員、導演Fanny Grande表示,拉丁裔目前是最大的觀眾群體之一,但拉丁裔演員的機會卻少之又少,一些影視劇中原本拉丁裔的角色甚至被其他族裔取代。

美國英語亞太裔電視娛樂網Chime TV行政總監Takashi Cheng則認為,美國的少數族裔應該用英文來呈現他們的故事,因為少數族裔語言的影視劇會讓英語受眾產生「外國人」的刻板映像。他還表示,好萊塢近幾年的影視劇中,少數族裔角色有所增加,但少數族裔移民的故事卻沒有增加。好萊塢多樣性不應只停留在演員的增加上,還是也要給少數族裔幕後創作者更多的機會。