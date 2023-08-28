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洛市警局四年加薪計畫 拍板

編譯胡立宗／綜合報導
洛市員警加薪後，招人與留人更有優勢。（本報資料照片）
洛市員警加薪後，招人與留人更有優勢。（本報資料照片）

洛杉磯市議會日前以12票對3票通過洛市警局（LAPD）的四年長約，警力短缺問題或將有解。合約規定，自2023年7月1日起加入警隊的新人，起薪將增加12.6%，達8萬6193元，之後四年每年加薪3%，最終薪資將達9萬4000元。任職十年以上的員警，除了加薪，最終還可獲得1萬5000元的獎金，由其他警局請調過來的，期滿後也可領到2萬元獎金。

支持此一議案的市議員布魯費德（Bob Blumenfield）認為，薪資待遇調整之後，可望消除靠加班費留住人才的老方法，畢竟留在洛市警局可以拿到一大筆薪津。反對的三人，赫南德茲（Eunisses Hernandez）、拉曼（Nithya Raman）、索托－馬丁內斯（Hugo Soto-Martínez）則認為員警加薪將擠壓心理諮商、遊民服務等預算

四年加薪計畫預計將使洛市警力預算由目前的32億元增加至36億元，且相關開支達9億9400萬元。不過市長貝斯（Karen Bass）贊同此舉，在成案過程中也一直遊說各方，在議會通過後，她除了感謝議員外，還希望與議員繼續在其他議題上維持合作關係。洛市警局則說，從提案開始成形時，LAPD的招募就已經容易不少，未來在招人與留人應該比周邊警局更有優勢。調整後的新人起薪高於巴沙迪那市、長堤市與布班克市，但低於比佛利山與聖塔蒙尼卡。

預算 比佛利山 長堤

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