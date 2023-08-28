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中國前首富王健林之子 傳出售洛杉磯4000萬豪宅

記者趙健／洛杉磯市報導
豪宅位於洛杉磯市著名的高端社區鳥街，擁有洛杉磯市的全景視野。（Redfin）
豪宅位於洛杉磯市著名的高端社區鳥街，擁有洛杉磯市的全景視野。（Redfin）

中國前首富王健林之子王思聰近日被爆正在出售他位於洛杉磯頂級社區的豪宅，這處佔地近1萬8000平方呎的豪宅於2017年以3250萬元成交，目前市場估值已超4000萬元。

王思聰是中國商業地產龍頭萬達集團董事長王健林的獨子，因高調的行事作風，一直話題不斷。幾年前，他曾在Instagram上發出這棟豪宅的內部圖片，以及停在豪宅門口的兩輛跑車。當時社群軟體的定位顯示，地點是洛杉磯比佛利山

王思聰曾在Instagram發佈豪宅圖片。（取材自Instagram）
王思聰曾在Instagram發佈豪宅圖片。（取材自Instagram）

知情人士透露，近日有房產經紀開始邀請來自中國的買家看房，並稱這棟房屋的主人就是王思聰。地產網站Redfin資料顯示，這棟房屋上一次的成交時間為2017年12月，每年的產業稅（Property Tax）高達40萬元。豪宅建於2016年，由著名建築師Paul McClean設計，共有五間臥室和九間衛浴。豪宅的視野廣闊，除可以飽覽山景風光外，還可俯瞰整個洛杉磯市的城市景觀和遠處的卡塔琳娜島（Catalina Island）。

豪宅位於洛杉磯西好萊塢市的一個高檔社區鳥街（Bird Streets）內，當地住有眾多名人，如好萊塢男星李奧納多（Leonardo DiCaprio）、女星安妮絲頓（Jennifer Aniston）、喜劇演員史菲德(Jerry Seinfeld)等。

不過，地產資料顯示這座豪宅並非王思聰直接擁有，而是在另一名華人Feng Du名下。有資料顯示，Feng Du是王思聰名下另一家公司「普思資本」的聯合創始人。據該公司網站介紹，普思資本成立於2012年，管理資產規模超過10億美元，主要從事TMT（電信、媒體、科技）和消費行業的投資。

地產網站Redfin估計該豪宅目前市價約4000萬元。（Redfin）
地產網站Redfin估計該豪宅目前市價約4000萬元。（Redfin）
屋主可以在閃爍的城市燈光中泡浴。（Redfin）
屋主可以在閃爍的城市燈光中泡浴。（Redfin）

洛杉磯 好萊塢 比佛利山

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