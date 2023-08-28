集體搶東洛杉磯耐吉店 10人被捕

日前在東洛杉磯「零元購」的10名嫌犯被捕。（警方提供）

洛杉磯 縣警局（LASD）指出，為期兩天的臥底執法行動，拘捕嫌犯10人，他們涉嫌日前在東洛杉磯一家耐吉（Nike，另稱耐克）商店進行「零元購」(organized retail thefts)。

洛杉磯縣警局（LASD）指出，本次行動尋回被盜竊的商品價值超3000元，已歸還給失主。這間位於惠提爾大道4585號（4585 Whittier Blvd.）的耐吉商店，在一年內多次遭搶劫或盜竊，累計損失近百萬元。

LASD稱，被拘捕的10人中，有四人涉嫌重罪，其中兩人身揹逮捕令，一人有入店盜竊前科。警方還表示，專案調查探員和LASD東洛杉磯分局執法人員發現，本案與兩個街頭團夥有關。

洛縣 警局警官皮科克（Robert Peacock）表示，針對當前「零元購」案件頻發，警方與商店安保部門密切合作，在犯罪分析師的協助下，摸清嫌犯團夥的犯罪模式。當商店有可能受到襲擊時，警方就會與商店配合出擊，打擊犯罪。

近期在洛縣發生多起針對零售商的「零元購」。例如位於休曼橡林（Sherman Oaks）的梅西百貨 ，格蘭岱（Glendale）的Yves Saint Laurent商店，以及卡諾加公園（Canoga Park）的Nordstrom商店等，都遭遇搶劫。