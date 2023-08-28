紐約「年輪可頌」來洛杉磯了 一個7.5元比紐約便宜

Delight Pastry推出的「年輪可頌」（Instagram）

說到麵包界的當紅炸子雞，非爆漿「年輪可頌」（Spiral croissant，亦稱螺旋牛角麵包）莫屬。這款新式法式麵包在紐約的糕餅店Lafayette推出後，每天早上擠滿了客人，甚至排隊三小時才能吃得到。現在，這款爆紅的法式麵包來到了洛杉磯 ，位於巴沙迪那市Delight Pastry推出了許多不同口味的「年輪可頌」，讓人一飽口福。

一撕開麵包滿滿的漿汁。（記者朱敏梓/攝影）

這家位於巴沙迪那老城區的Delight Pastry烘焙店，推出了開心果味（pistachio）、巧克力、覆盆子草莓（raspberry strawberry）、抹茶（matcha）、棉花糖（Marshmallow）、芒果百香果（Mango passion fruit)等多種口味的「年輪可頌」，不同口味定期更換，每天大約會推出二到三種不同口味的爆漿螺旋可頌。雖然和普通可頌一樣都屬於酥皮類麵包，但這款「年輪可頌」擁有其獨特的魅力，螺旋型外表加上各種色彩的沾醬，讓這款麵包看起來十分誘人，拿在手上就像是甜甜圈一般，輕鬆入口，而螺旋造型也不容易掉渣。

烘培店每隔一段時間推出不同口味的「年輪可頌」。（記者朱敏梓╱攝影） 覆盆子草莓和巧克力味的「年輪可頌」。（記者朱敏梓/攝影）

掰開麵包才發現，迷人的外表下其擁有豐富的「內餡」，一撕開滿滿的漿汁就溢了出來。香脆的可頌酥皮搭配甜而不膩的內餡，賦予了可頌麵包全新的體驗。例如，這一款覆盆子草莓螺旋可頌，表面點綴了粉色的糖霜和杏仁片，內餡則是覆盆子草莓味的奶油，吃起來酸酸甜甜，融合了黃油的香氣，口感十分豐富。而巧克力味的年輪可頌，則是滿滿絲滑的巧克力餡融合著奶香四溢的可頌，口感潤滑，是巧克力愛好者的最佳選擇。

製作這款網紅麵包的過程也並不容易，需要約三天的時間才能製作而成，並且需要大量的優質黃油、麵粉、技巧和耐心。牛角麵包麵團需要在兩天內多次通過層壓機，然後進行烘烤，並裝入內餡。

比起Lafayette麵包店9.5元一個的價格，Delight Pastry7.5元一個的售價也相對實惠，想要去品嚐的話最好選擇在上午，因為這款人氣可頌通常會早早售罄。