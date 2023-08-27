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以歌會友 南加大專校友會卡拉OK初賽登場

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
工作人員與評審老師歡聚一堂，共同合影留念。（記者張庭瑜╱攝影）
工作人員與評審老師歡聚一堂，共同合影留念。（記者張庭瑜╱攝影）

加州中國大專院校聯合校友會8月26日（週六）在洛僑中心舉行卡拉OK歌唱大賽初賽，為期兩日的初賽共有103位參賽者演唱85首歌曲。

7位專業評審老師包括于趾琴、方碧霞、蔡淑女、張富美、張張、張靖宇、李學粹等，應邀參與評審工作。歌唱大賽分為校友組和社會組兩大類，校友組又細分為男子組、女子組、男子新人組、女子新人組以及雙人組。參賽者需支付50元報名費，雙人組支付100元。

在獎勵方面，各小組的獎勵包括冠軍、亞軍、季軍和優勝，冠軍獎金為400美元，亞軍獲得300美元，季軍為200美元，優勝則為50美元。雙人組方面，冠軍可獲得800美元，亞軍獎金為600美元，季軍為400美元，優勝則為100美元。

辛志超強調比賽的公正評審制度，並期望透過比賽展現合作和示範，促進學校情感聯繫，並...
辛志超強調比賽的公正評審制度，並期望透過比賽展現合作和示範，促進學校情感聯繫，並感謝贊助商和參與者的付出。（記者張庭瑜╱攝影）

南加州中國大專院校校友會會長代表辛志超表示，這已經是第29屆卡拉OK比賽。比賽在計分方式和評審過程上保持透明和公正。該賽事在僑界享有盛譽，獲得冠軍將被譽為歌王和歌后。辛志超希望藉著比賽展現合作和示範的精神，也積極促進學校之間的情感聯繫。他們與社會組織、分校和校友組織合作，在學校舉辦比賽，讓大家以歌會友。

辛志超感謝Kingston獨家贊助比賽的獎金，並且感謝全體參賽者和工作人員的辛勤付出。

馬文綺強調歌唱比賽是促進校友交流的絕佳機會，並通過歌曲交流感受到流行歌曲的不斷變...
馬文綺強調歌唱比賽是促進校友交流的絕佳機會，並通過歌曲交流感受到流行歌曲的不斷變化。（記者張庭瑜╱攝影）

參賽者馬文綺分享她過去七年在校友歌唱比賽中的經歷，她曾擔任服務總幹事和召集人，今年是她第三次參賽。她和團隊努力使活動更加出色。她在去年的雙人組比賽中獲得冠軍，但今年她選擇參加社會組，並挑選了不同於往年的歌曲。她個人喜愛鄧麗君的歌曲，希望能取得好成績。

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