加州In-N-Out漢堡店 不斷出現山寨版

墨西哥開業的一家In-I-Nout漢堡店被網路評論為In-N-Out漢堡店翻版。(取自KTLA 5)

據SFGate報導稱,墨西哥 此前爆火的山寨In-N-Out品牌漢堡餐廳In-I-Nout現已更名。據該餐廳社群平台Instagram帳戶顯示,這家餐廳名稱已改為Sofi's Burger。

該餐廳位於墨西哥庫利亞坎(Culiacan),Instagram頁面上的照片仍然顯示紅色托盤上擺滿了烤漢堡,配上生菜、番茄、生洋蔥以及塗有特殊醬汁的薯條,與加州 知名漢堡店In-N-Out餐廳提供的食物類似。一些照片還顯示了蘸有不同醬汁的雞塊,這是In-N-Out漢堡店沒有的單品。

當有關這家山寨餐廳的消息首次傳出時,真正的In-N-Out漢堡店似乎對這家快閃餐廳不太滿意,本月稍早他們的一名代表表示,「由於正在進行的訴訟,他們無法發表評論。」這表明該餐廳正在對抄襲者採取法律行動。

但採取法律行動的可能性並沒有阻止模仿者的效仿。庫利亞坎也出現了另一家新的仿冒餐廳In Out Chesse Burgers,該餐廳的第一個Instagram帖子是在8月10日。食物圖片顯示,炸薯條看起來更像In-N-Out著名的動物風格薯條,甚至在其頁面上使用了Popeyes炸雞三明治的照片。In Out Chese Burgers 的Uber Eats頁面竟將該餐廳列為供應日本料理。 In-N-Out的代表沒有立即回應對In Out Chese Burgers的置評請求。

In-N-Out Burger於1948年在鮑爾溫公園(Baldwin Park)的弗朗西斯奎託大道(Francisquito avenue)和嘉偉大道(Garvey avenue)上開設了一個小攤位。該公司創始人哈利(Harry) 和斯奈德( Esther Snyder)同年發明了世界上第一個得來速雙向語音通道的點餐模式。