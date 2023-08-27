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凱瑟醫院：協商有進展 工會意在煽動施壓

記者趙健／洛杉磯市報導
院方表示，凱瑟醫院是美國最大的由工會代表的醫療保健雇主，近75%的員工由工會代表。（取材自谷歌地圖）
院方表示，凱瑟醫院是美國最大的由工會代表的醫療保健雇主，近75%的員工由工會代表。（取材自谷歌地圖）

面對24日工會領袖的激烈抨擊，凱瑟醫院院方發布聲明回應有關人手不足、薪資待遇等問題，並指責工會通過罷工授權投票煽動員工罷工，對達成協議起到反作用力。院方同時呼籲員工拒絕罷工行動，繼續專注於為患者提供護理服務。

「這是一種令人失望的行動。」院方在聲明中表示，罷工授權是一種常見的談判施壓策略，工會領袖藉此呼籲其成員罷工。在雙方談判已取得重要進展的情況下，這樣的行為會適得其反。但院方強調，罷工授權投票並不能代表談判的破裂，也不意味著罷工即將發生。

不公平的勞工行為

院方指出，自今年4月開始的談判至今，院方已在多個關鍵問題上提出了建議，包括改進績效分享獎金計畫（PSP）、為工會員工提供最低工資保證。同時，雙方還就人員配置、運營成本和本地談判協議等諸多問題進行了討論。由此可見，工會領袖指責凱瑟醫院缺乏談判誠意是毫無事實根據且具有反面效果的。

人員配置問題

院方表示，和其他醫療機構一樣，凱瑟醫院在疫情及後疫情期間面臨了人員配置的挑戰。由於全國範圍內醫療需求和急性疾病的增加，人手緊張的問題十分嚴峻。然而，凱瑟醫院比大多數醫療機構更好地應對了人員配置的挑戰——截至2023年6月，凱瑟醫院員工的平均離職率為8.5%，遠低於該行業21.4%的水平。

同時，凱瑟醫院表示已和工會達成加速招聘的協議，並確定了2023年預計1萬人的招聘目標。截至目前，凱瑟醫院已填補了超過6500個職位。

工資及福利待遇

院方指出，談判的關鍵問題之一是薪酬，凱瑟醫院已明確表示將提供具有市場競爭力的薪酬及福利待遇；凱瑟醫院也希望通過支付高於市場的薪酬，吸引和留住優秀員工。此外，凱瑟醫院還在疫情期間向員工提供了8億元的援助，以確保一線員工能夠獲得替代住房、育兒補助金，以及額外的帶薪休假。

罷工 疫情 投票

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