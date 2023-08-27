8.5萬凱瑟醫院員工 擬罷工

凱瑟醫院的員工將於8月26日起投票決定是否批准全國性的罷工運動。（工會新聞發布會截圖）

凱瑟醫院（Kaiser Permanente）員工已於8月26日起投票 決定是否批准全國性罷工 運動；若投票通過，最快10月1日開始，涵蓋七個州及華盛頓特區的8萬5000人，恐將成為美國歷史上最具規模的單一僱主醫護人員罷工之一。

8月24日，代表8萬5000名醫療人員的凱瑟醫院工會聯盟（Coalition of Kaiser Permanente Unions，簡稱聯盟）代表一致投票決定，將從8月26日開始對全國範圍的罷工運動進行授權投票，一直持續至9月13日。

「凱瑟已經迷失了方向，醫護人員已經筋疲力盡，並決定不再接受這種情況。」國際工會SEIU西部醫護人員聯合組織（SEIU-UHW）主席Dave Regan說，凱瑟管理層甚至不願意與工會協商團隊坐下來面對面協商，至今他們尚未收到凱瑟對工會提案的回覆。

Regan在24日的新聞發布會上對凱瑟醫院進行了猛烈猛擊，稱其是名義上的非營利組織。他表示，僅在2023年上半年內，凱瑟醫院就實現了33億美元的利潤 ，這家成立超過75年的公司的收入將突破1000億元，過去一年，凱瑟醫院淨資產已從500億元增長至620億元，其執行長去年薪酬超過1600萬美元，49名高管每年的薪酬也超過100萬元。

此外，Regan指出，凱瑟醫院旗下包含醫院、診所、醫療團體、健康保險等各類分支業務，而8萬5000名醫護人員中的大多數則受僱於凱瑟醫院旗下的凱瑟醫療（Permanente Medical）。這間公司沒有向公眾披露其財務狀況的義務，然而最近一年，凱瑟醫院與這個醫療集團簽訂了總金額超過290億元的合同，其中的利潤外人不得而知。

隨著9月30日醫護人員勞資合同到期日的臨近，緊張局勢不斷加劇。 8月初，數萬名醫護人員已在美國各地的凱瑟醫院抗議，矛頭對準一系列不公平勞工行為，以及人手不足引發的護理危機。

在凱瑟醫院呼吸治療室工作，年資26年的Liz說，她的部門目前缺少11名治療師，這讓他們每天不得不面臨優先照顧哪位病人的抉擇。「當病人命懸一線卻因工作纏身無法提供幫助時，我十分痛苦。」另一位擁有36年經驗的護士Katherine表示，病患人數越來越多，而護士人數卻越來越少，延長的等待時間導致他們的病情惡化。一些病人只能通過電話預約或視頻的方式獲得護理。