音樂家黃煐媖 獲加州作曲大賽第2名
台美音樂家黃煐媖贏得加州當代作曲大賽第二名，並在日前的頒獎典禮上獲得加州音樂教師協會（Music Teachers' Association Of California）頒發的榮譽證書。
獲獎作品「帶來和平的天使」（Angels in Harmony）是一首大提琴和鋼琴二重奏，旨在回應去年烏克蘭與俄羅斯之間的戰爭爆發，並希望透過音樂為世界帶來更多和平，促使世界變得更加和諧。
在此之前，黃煐媖曾為鼓勵抗癌的親人黃啟洲醫生創作了名為「新生」（Rebirth）的振奮人心的小提琴和鋼琴曲。去年，她也曾在該比賽中獲得全州第三名的成績。
獲獎後，黃煐媖表示，她深信音樂能夠制止暴力，傳遞積極正向的能量。對於美國內部不斷發生的濫射暴力事件，特別是對無辜學生、猶太教和基督教信徒的傷害，她深感不安。這也激發了她創作交響詩「Enough is Enough」，呼籲改善校園安全狀況，她將思想和情感通過音樂的筆觸呈現，就像在譜上書寫故事。這些作品融合了不同文化的元素，彰顯了日常生活的多樣性。她認為通過音樂創作，可以讓人生變得更加美好，最終造福整個社會。
而在疫情防控期間，社會步調減緩，人與外界保持距離，這也使黃煐媖更加靠近自然。三年前，她推出了首個作品「失巢」（Times to say goodbye, birdies），在這段期間，她充分利用了時間，不僅提升了自己的技能，也找到了創新的思維。黃煐媖積極鼓勵她的鋼琴學生培養多元性和正面能量，並鼓勵他們進行創作。她相信這樣可以淨化人生，為人類做出貢獻。
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