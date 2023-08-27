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音樂家黃煐媖 獲加州作曲大賽第2名

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
美音樂家黃煐媖以音樂作品和創作活動展現她對情感和社會議題的關注。（黃煐媖提供）
美音樂家黃煐媖以音樂作品和創作活動展現她對情感和社會議題的關注。（黃煐媖提供）

台美音樂家黃煐媖贏得加州當代作曲大賽第二名，並在日前的頒獎典禮上獲得加州音樂教師協會（Music Teachers' Association Of California）頒發的榮譽證書。

獲獎作品「帶來和平的天使」（Angels in Harmony）是一首大提琴和鋼琴二重奏，旨在回應去年烏克蘭與俄羅斯之間的戰爭爆發，並希望透過音樂為世界帶來更多和平，促使世界變得更加和諧。

加州音樂教師協會頒發獎狀給台美音樂家黃煐媖，表彰她在7月2日當代作曲全加州大賽中...
加州音樂教師協會頒發獎狀給台美音樂家黃煐媖，表彰她在7月2日當代作曲全加州大賽中的傑出表現。（黃煐媖提供）
加州音樂教師協會在頒獎禮後特別寄出一封感謝信和一枚獨特的獎牌，向台美音樂家黃煐媖...
加州音樂教師協會在頒獎禮後特別寄出一封感謝信和一枚獨特的獎牌，向台美音樂家黃煐媖致以敬意以及對比賽成績的肯定。（黃煐媖提供）

在此之前，黃煐媖曾為鼓勵抗癌的親人黃啟洲醫生創作了名為「新生」（Rebirth）的振奮人心的小提琴和鋼琴曲。去年，她也曾在該比賽中獲得全州第三名的成績。

獲獎後，黃煐媖表示，她深信音樂能夠制止暴力，傳遞積極正向的能量。對於美國內部不斷發生的濫射暴力事件，特別是對無辜學生、猶太教和基督教信徒的傷害，她深感不安。這也激發了她創作交響詩「Enough is Enough」，呼籲改善校園安全狀況，她將思想和情感通過音樂的筆觸呈現，就像在譜上書寫故事。這些作品融合了不同文化的元素，彰顯了日常生活的多樣性。她認為通過音樂創作，可以讓人生變得更加美好，最終造福整個社會。

而在疫情防控期間，社會步調減緩，人與外界保持距離，這也使黃煐媖更加靠近自然。三年前，她推出了首個作品「失巢」（Times to say goodbye, birdies），在這段期間，她充分利用了時間，不僅提升了自己的技能，也找到了創新的思維。黃煐媖積極鼓勵她的鋼琴學生培養多元性和正面能量，並鼓勵他們進行創作。她相信這樣可以淨化人生，為人類做出貢獻。

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