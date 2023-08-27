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首家不執行安樂死 聖谷無價動物收容所 歡迎領養

記者王若然／工業市報導
聖谷「無價動物」（Priceless Pets）收容所剪綵儀式，這是第一家不殺生的動物收容所，。（記者王若然／攝影）
聖谷「無價動物」（Priceless Pets）收容所剪綵儀式，這是第一家不殺生的動物收容所，。（記者王若然／攝影）

聖蓋博谷第一個不殺生的動物收容所26日上午在工業市（City of Industry）開業。該處收容所名稱為「無價動物」（Priceless Pets），是一家不殺生的動物收容所，該處地址是由工業市府捐贈的。

該處動物收容所大概可以收容50隻動物，全部通過健康檢查、完成閹割，有電子芯片，準備好成為被領養的寵物。「無價動物」的行政總監Lisa Price介紹說，該收容所主要有寵物狗和寵物貓，也有少量的兔子、豚鼠等寵物。每隻寵物的領養費用75元至500元不等。

等待被領養的小動物。（記者王若然／攝影）
等待被領養的小動物。（記者王若然／攝影）
等待被領養的小動物。（記者王若然／攝影）
等待被領養的小動物。（記者王若然／攝影）
等待被領養的小動物。（記者王若然／攝影）
等待被領養的小動物。（記者王若然／攝影）

Price介紹說，體型比較大的狗狗價格一般比較貴。她說，收容所會確保所有的動物在被領養前做好健康檢查、打過疫苗、完成閹割，省去領養人的額外工作。

該處收容所位於工業市15718 Rausch Rd，還附帶有一個寵物診所。這是聖蓋博谷第一家不殺生的動物收容所（過往生病或太老的會進行安樂死），會一直照顧動物，直到找到牠們的新主人。Price介紹說，「無價動物」是從各地的動物收容組織獲取的，不接受直接從大街上或野外找來的動物。該處收容所地理位置優越，距離聖谷東部華人區如羅蘭岡、哈岡、鑽石吧等地很近，方便該地區民眾領養寵物。

工業市副市長Cathy Marcucci也出席了當天的開業儀式。她是動物資深愛好者，也是促成該處動物收容所的核心人物。她說，該處收容所不僅可以緩解洛杉磯縣動物收容所「客」滿為患的現狀，還可以拯救生命。

工業市副市長Cathy Marcucci（右）與無價動物」的行政總監Lisa P...
工業市副市長Cathy Marcucci（右）與無價動物」的行政總監Lisa Price。（記者王若然／攝影）

加州參議員Bob Archuleta辦公室代表、聯邦眾議員Grace F. Napolitano辦公室代表出席了當天的開幕式和剪綵儀式，並為「無價動物」的行政總監Lisa Price頒發賀狀。兩位代表都對工業市和Lisa Price表示祝賀，稱小動物對很多人來說如家庭成員一般，設置該處收容所意義大。

加州參議員Bob Archuleta辦公室代表（左）為Lisa Price頒發賀...
加州參議員Bob Archuleta辦公室代表（左）為Lisa Price頒發賀狀。（記者王若然／攝影）

目前洛杉磯縣六個動物收容所都面臨空間不夠的巨大壓力。根據ABC的報導，今年6月11日，洛縣聖彼渚（San Pedro）動物收容所有186隻狗，但只有80個狗屋。很多狗狗都不得不擠在走廊、大廳中。

洛杉磯動物服務局（LA Animal Services）公共信息主任Agnes Sibal指出，一些民眾因為收入減少，不得不將家裡寵物送至動物收容所，這是導致動物爆滿原因之一。收容所有時不得不將患病的動物安樂死。截至2020年，收容所中約有10%的動物被安樂死。

工業市 洛杉磯 聖蓋博

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