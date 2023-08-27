洛市嚴重車禍 超速對撞3死2傷

遭撞的本田轎車嚴重受損，車內三名乘客不幸罹難。（KTLA截圖）

南洛杉磯 8月26日（周六）發生一起嚴重車禍，導致三人死亡及兩人受傷。事發時，一輛白色賓士轎車（Mercedes-Benz）疑似闖紅燈，與黑色本田 轎車（Honda）正面相撞，造成車內三名女性當場喪生，另外兩名傷者正在醫院接受治療。目擊者稱，事故可能是由一輛超速行駛的車輛引發的。警方目前仍在調查事故的起因。

據加州 公路巡警局（CHP）初步調查顯示，這次多車相撞事故發生在當地時間凌晨5時30分左右，地點位於洛杉磯的Westmont社區，即佛蒙特街（Vermont Avenue）和世紀路（Century Boulevard）交叉口處。據悉，該輛白色賓士轎車疑似在在佛蒙特高速公路北行時闖紅燈，造成與一輛黑色本田轎車正面碰撞。

警方接獲通報後迅速趕到現場，發現有多名受害者從車中拋出後當場死亡。雖然尚未確認三名死者的身份，但初步調查顯示，她們都是搭乘Uber拼車的女性乘客。事故中的司機和另一名乘客正在醫院接受治療，儘管傷勢嚴重，但兩人仍然保持清醒。

現場目擊者表示，當時黑色本田轎車正打算左轉，突然被一輛時速大約80至85英里的白色賓士轎車撞上，導致這場嚴重事故。然而，這些說法尚未經警方正式證實。

目擊者岡薩雷斯（Victor Gonzalez）表示，涉事車輛可能為了避開紅燈，以極高的速度行駛，但未能注意到其他車輛，最終導致了這場悲劇。他說，事故發生時，他剛好經過現場，並試圖幫助困在車內的受害者，但不幸的是，他們已經沒有生命跡象。

岡薩雷斯進一步補充，他試圖救助兩名年輕女孩，搖動她們，試圖喚醒她們，但她們完全沒有反應，也沒有呼吸。而截至26日上午9時左右，調查人員仍在現場與目擊者訪談，並在調查期間完全封鎖該區域。