羅省中華會館捐款茂宜島

羅省中華會館主席李金生（左五）等26日將傳統僑社的1萬3000元賑災捐款交給慈濟美國總會執行長曾慈慧（右三），並通過慈濟美國總會等額捐款後轉往災區。（記者楊青╱攝影）

羅省中華會館主席李金生一行26日訪慈濟美國總會，將近期在南加州傳統僑社募集的1萬3000元慈善捐款，委託慈濟美國總會執行長曾慈慧轉交夏威夷茂宜島 賑災，幫助災民重建家園。

曾慈慧等人26日晚從洛杉磯飛往茂宜島，並在27日匯同來自全國各地和夏威夷瓦胡島的近百名慈濟志工一起向災區發放物資。

李金生表示，夏威夷茂宜島大火讓中華會館和傳統僑社感同身受。大火發生後，中華會館和蒙特利公園美國退伍軍人華埠分會聯合發起賑災呼籲，希望幫助茂宜島災民，尤其是災區的退伍軍人。傳統僑社熱烈響應，捐款非常踴躍，一天内認捐就超過9000元。

他表示，首筆賑災捐款本來打算直接寄給災區的退伍軍人，後來瞭解到慈濟也正全力幫助災區，而且向民間慈善捐款提供等額捐助，所以決定將捐款委託慈濟轉交災區幫助災民。他表示，目前的1萬3000元只是傳統僑社的首批捐助，更多的捐款仍在源源不斷進來。

曾慈慧感恩這次茂宜賑災捐款一呼百應，充分體現華人 鄰幫鄰，親幫親，里幫里，島幫島的傳統精神。她表示，慈濟27日在災區的首次物資發放，將包括緊急慰問金、環保毛毯和香積飯等，數百戶災民將領到賑災物資。

這也將是慈濟在茂宜島的首次大型賑災發放。27日將有49位慈濟志工從夏威夷瓦湖島前往茂宜，加上來自美國本土的慈濟志工，預計共有80多人。

曾慈慧表示，根據統計數字，目前茂宜島有1700戶人家在此次大火中全毀，2000戶受到不同程度影響。慈濟在災後開始網上逐戶登記，目前登記完整建檔的有350戶，都是家庭全毀的狀況。

她表示，災民中有華裔的居民和商家，一些華人經營多年的餐館和百貨店毀之一炬，畢生心血化爲烏有，非常讓人痛心，重整之路漫長而不易。從居民的衣食住行柴米油鹽，到孩子上學和大人老人和病人的身心靈，都需要全方位的幫助，希望慈濟的環保毛毯，為災民提供愛的溫暖和擁抱，也是重新出發和愛心循環的象徵。