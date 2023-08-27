涉推翻2020大選 前查普曼法學院長伊士曼被控8罪

前查普曼法學院院長伊士曼在最新的起訴書中被指控犯下9項罪刑（美聯社）

喬治亞州 富爾頓縣檢察官法妮．威利斯（Fani Willis）日前公布了密謀推翻2020大選的前總統川普 等19名被告名單，包含位於南加州 橙縣的前查普曼法學院院長伊士曼，他被列為共謀者2號。伊士曼涉及的喬治亞州的「敲詐勒索影響和腐敗組織法案」（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act）起訴書，由大陪審團發出，檢察官威利斯提交。

此次伊斯特曼被控多達8項罪名，包含教唆公職人員違反誓言；密謀冒充公職人員；密謀犯一級偽造罪；密謀偽造文書；密謀提交虛假文件；密謀犯一級偽造罪；密謀偽造文書；提交虛假文件。

8月1日由特別檢察官史密斯（Jack Smith）發布，針對川普的聯邦起訴書中，伊士曼被列為未被署名的共謀者之一。起訴書中對共謀者2號的具體描述，顯示他應是6名共謀者的其中之一。

8月2日，伊士曼在他的法律辯護網頁承認了一切，他說：「今天有很多關於我是否是最新起訴書中提及的未被具名共謀者的臆測。起訴書中詳細的信息並引用我的演說和電子郵件內容，已經很容易被證實身分。」