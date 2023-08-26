反仇亞 亞美公義促進中心辦交流會

社區外展員Heidi Shen及廣東話法律倡導員Sylvia Shing分享反仇亞知識。（記者朱敏梓/攝影）

南加州 亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice，AJSOCAL）在蒙特利公園市立圖書館（Monterey Park Bruggemeyer Library）舉辦「疫情退、仇未減? 」社區交流會。

交流會以粵語進行，社區外展員Heidi Shen及廣東話法律倡導員Sylvia Shing與來賓共同討論排華、排亞的現狀及華人為何不願發聲等議題，宣傳反仇亞知識，攜手遏止仇亞事件。

兩位主講人在交流會上首先分享了仇恨犯罪 的概念，指出仇恨事件通常指的是辱罵、侮辱，在私人物業財產上或公共場所散發仇恨訊息的行為，而仇恨犯罪指的是在仇恨事件的基礎上，威脅或構成人身傷害或是財物損失，例如騷擾、威脅恐嚇、暴力事件等。主講人表示，所有的仇恨犯罪動機都是基於犯罪者的偏見，根據種族、國籍、宗教、性取向、性別等選擇受害群體。

至於亞裔 為何在遇到此類事件時不願意發生或者為何不舉報的原因，Heidi和Sylvia表示，亞裔往往比較怕麻煩，或是不知道如何舉報，抑或是存在語言障礙。

還有一些人擔心遭到報復，以及害怕因為自己不是美國公民，被舉報後會被遣返和逮捕。對此，二人在交流會上分享了許多求助途徑，例如亞美公義促進中心提供的免費法律資訊專線，包括租屋面臨驅逐、移民服務、家暴等法律問題，民眾可以撥打8005202356進行免費諮詢。此外，亞美公義促進中心還有包括廣東話、韓語、越南語等八種語言在內的免費求助熱線。

除了AJSOCAL提供的各項服務，在成為仇恨犯罪的受害者或證人後，還可以聯繫洛杉磯政府的機構和部門提交報告或尋求幫助。

南加州亞美公義促進中心成立於1983年，是全國最大的亞裔美國人和太平洋島民法律和民權組織，目的是團結亞裔美國人和太平洋島民（AAPI），擴大善良的力量，並推動社區向前發展。