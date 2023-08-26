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殷勤文教基金會 贈6留學生獎學金

記者張庭瑜/洛杉磯報導
殷怡龍強調獎學金的深遠意義，並鼓勵獲獎者將所得機會回饋給社會，成就個人並回饋社會。（記者張庭瑜/攝影）
殷怡龍強調獎學金的深遠意義，並鼓勵獲獎者將所得機會回饋給社會，成就個人並回饋社會。（記者張庭瑜/攝影）

美國殷勤文教公益基金會（Yin Chin Foundation of U.S.A.）8月25日（週五）舉行留學獎學金頒獎餐會，六名優秀學生張東羣、傅宇暄、李美慧、鄧景升、張智恆和張書鳴入選，接受駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀和美國殷勤文教公益基金會代表殷怡龍（Janet Chi）的聯合頒獎。

紀欽耀對文學教育公益基金會提供台灣學子獎學金表示衷心感謝，讚賞基金會的企業家和商界人士對台灣學子來美學習的無私支持。他特別向三位企業家表達敬意，感謝他們的合作建立這項獎學金。他期許獲獎學生們在事業成功後能繼續回饋社會，延續這份善心。

經文處教育組組長李政翰表示，該基金會的獎學金鼓勵台灣國民在南加州地區獲得認證的公私立大學攻讀碩士或博士學位。該獎學金不僅適用於新生，還包括在讀學生，簡化了申請流程，展現了基金會促進台灣學生獲得獎學金的使命。往年申請獎學金通常在三月初截止，今年延至四月中，五月底揭曉獲獎者，每年共有六個名額。教育組將在網站和社群媒體上宣布相關信息，並加強與基金會的合作，提升宣傳力度。

殷怡龍表示，能夠為學生們提供獎學金、幫助他們創造更多機會感到榮幸。同時她回顧了父母來到這裡時得到了所需要的幫助，以及日後有能力時回饋社會。她相信這份獎學金有助於獲獎者們完成學業，確保他們也能擁有同樣的機會，將來事業有成、回饋社會。

獲獎學生張書鳴目前就讀於聖塔巴巴拉加大（UCSB）博士四年級，他表示這個獎學金對他意義重大，尤其對於他的家庭背景來說是很大的幫助。他對教育基金會的設立心存感激，並期望日後回饋社會，像他得到幫助一樣幫助他人。他認為這種精神將塑造美國的未來，他將全力以赴實現這一目標。

六位獲獎學生張東羣、傅宇暄、李美慧、鄧景升、張智恆、張書鳴與紀欽耀處長（右三）和...
六位獲獎學生張東羣、傅宇暄、李美慧、鄧景升、張智恆、張書鳴與紀欽耀處長（右三）和美國殷勤文教公益基金會代表殷怡龍（左三）合影。（記者張庭瑜/攝影）
紀欽耀處長感謝美國殷勤文教公益基金會對台灣學子們的支持。（記者張庭瑜/攝影）
紀欽耀處長感謝美國殷勤文教公益基金會對台灣學子們的支持。（記者張庭瑜/攝影）

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