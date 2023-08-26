韓流文化盛典KCON 3天吸14萬人

世界第一韓流文化盛典KCON LA 2023，在上周末三天時間吸引14萬人參加。（記者張宏／攝影）

三星Galaxy主辦的世界第一韓流文化盛典KCON LA 2023在上周末三天時間吸引14萬人參加，來自176個地區的590萬名觀眾收看活動直播。韓流盛典自2012年推出以來，已連續11年在全球範圍宣傳韓國流行文化和娛樂。

影音來源：記者子為

18日烈日炎炎，但是來自各地各個族裔的韓流粉絲在洛杉磯 會展中心前大排長龍，他們精心打扮，造型各異，有的還穿著偶像的應援服裝，背包上也掛滿偶像的周邊飾品。大家神情期待，不少人都事先做好功課，了解想見偶像的出場時間。

來自INS和Tiktok的各個族裔網紅，來ITY攤位打卡。（Minnie馬提供）

來自各地各個族裔的韓流粉絲在會展中心前大排長龍。（記者張宏／攝影）

來自德州 的小璇第一次參加KCON，她主要目的是親眼看看剛出道不久的選秀團ZB1，原因是這種選秀團過幾年就會解散，所以要趁其現在活動多趕緊追。她為了這次旅行花費近千元，她說，她的機票往返100多元，兩天演唱會門票差不多600元，還有100元握手會的票。

CRAVITY組合見面會。（記者張宏／攝影）

INTO YOU北美地區負責人Minnie馬（前排右一）希望中國品牌能被更多人看到。（Minnie馬提供）

今年難得有華人彩妝品牌參與，且佔據入口處的C位，和韓國美妝大牌分庭抗禮。（記者張宏／攝影）

雖然她買到的握手會票被炒到800元，但她還是沒捨得賣掉。她這次住在朋友家，所以省去了住宿的費用。據她了解，很多外地來的粉絲會住在洛杉磯市區的酒店，像她認識的一個女孩也是從德州來，住在市區的CitizenM，一晚費用大概200元。為了節省住宿費用，她就在網上找床友分攤。還有很多人拼房宛如女生宿舍，通常四個人拼一間，兩個人擠一張床。

韓國品牌Damtuh的工作人員推薦韓國麵茶Misugaru。（記者張宏／攝影）

他們精心打扮，造型各異，有的還穿著偶像的應援服裝。（記者張宏／攝影）

舞蹈區域。（記者張宏／攝影）

不少人都事先做好功課，了解想見偶像的出場時間。（記者張宏／攝影）

華人 女孩Tina從明尼蘇達來，因為她和她的朋友還未成年，她的父母特別帶她們一起來。她說，就當是一家人來洛杉磯旅遊，不過這一趟機票酒店門票的確花費不少，但她是第一次來KCON還是覺得很興奮。

中國國貨彩妝品牌INTO YOU北美地區負責人Minnie馬展示口紅牆。（記者張宏／攝影）

韓國美食一直是其營銷主打，今年的KCON美食區域格外豐富。（記者張宏／攝影）

相比之下來自奇諾岡的兩個華人女孩追星就簡單多了，她們喜歡韓流和學習韓流舞蹈都有兩年多的時間，這次是第一次參加KCON，父母帶她們來到現場，她們就開始自由活動。Linda喜歡Seventeen的全圓佑和IVE的成員等，她最希望能和偶像一起打遊戲，而Joanna喜歡防彈少年團等。她們不僅參加會展中心的活動，還買了演唱會門票，非常期待近距離看到偶像，以後想暑假去韓國玩。