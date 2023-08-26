搶吸粉絲眼球 韓流盛會278個攤位爭奇鬥艷

每年的韓流盛會不但是追星的絕佳機會，也是品牌商打廣告的最好曝光場合，各大品牌爭奇鬥艷，就是要捕獲粉絲的眼球，爭取生意。

現場來自韓國的旅遊、航空、美妝、美食、生活方式等組成278個展位，其中有50家小型企業。不同的攤位和區域展示K-beauty（美容）、K-fashion（時裝）、K-dance（舞蹈）、K-music（音樂）、K-food（美食）等多方面的韓流文化，同時還有不同主題的教學，讓韓粉們能夠在一個地方，與來自不同的韓國娛樂界和生活方式業界的人士交流、學習要訣和竅門、購買流行韓國產品。

大家在每個攤位前或關注其社交網路帳號或做問卷調查就可獲得贈品，贈品有彩妝、面膜、美食等，不少展商事先低估粉絲的熱情，至18日中午已有不少贈品被發光。

韓國美食一直是其營銷主打，今年的KCON美食區域格外豐富，不僅請來麥當勞 的流動餐車，免費贈送薯條和冰淇淋，還有韓國老字號組成了K-Food專屬區域，讓大家一站式品嘗韓國魚糕、年糕、韓國健康穀物粉、柚子茶、甜品和魚乾小零食等美食。韓國品牌Damtuh的工作人員表示，韓國麵茶Misugaru是一種韓國飲料，由七種到15種不同穀物粉混合而成，是韓國人早上或夏季很喜愛的零食。

值得注意的是，以往韓流盛典參展多是韓國品牌，今年難得有華人 彩妝品牌參與，且位於入口處的C位（最佳位置），和韓國美妝大牌分庭抗禮。來自中國的INTO YOU（心慕與你），是一個以彩妝為載體、年輕時尚的新生代品牌，主打唇部產品。

其北美地區負責人Minnie馬表示，他們第一次參加韓流盛典，主要是看中韓流的影響力，亞裔 文化能進入美國主流是亞裔的榮譽，韓流明星宋雨琦也是他們的官方代言人。她希望通過參加這些活動，讓中國品牌和中國文化能融入美國，現場參與者非常熱情，三天攤位前都大排長龍，幸好她們事先準備了充足的贈品，最後1.5萬個贈品全部送出。

在舞蹈區域來自波多黎各的舞團Impulse，這次被主辦方邀請第一次來表演，他們非常興奮，不僅盛裝打扮，還在現場演繹韓流舞蹈。成員表示，他們很高興在當地推廣韓流文化，他們學習韓流舞蹈三年時間，最近一年正式成團。雖然他們不是很懂韓語，但是能從表演者的肢體語言感受共鳴。

這次KCON三天集結21名K-POP藝人，除了音樂會和握手會，現場還安排一些組合加入見面會或特別表演環節。多數成員由中國人組成的VERIVERY被粉絲成為V神，在其舞台見面會上，粉絲們非常熱情不斷尖叫歡呼。

三星Galaxy現場也開設專區，讓大家試用其最新產品Galaxy Z Flip5 和 Galaxy Z Fold5，並展示與K-POP明星合作創作的內容。 韓國第一健康美容店Olive Young也設立以K-lifestyle為中心的展位。