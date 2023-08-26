為見韓偶像3秒 華女倫敦飛LA

粉絲瘋狂搶購見面拍手會的門票，儘管這種拍手隔著防護玻璃，且會面時間不超過三秒。（受訪者提供）

全美最大規模的韓國流行文化推廣活動KCON日前在洛杉磯 落幕，其中最為粉絲期待和喜歡的環節之一便是「Hi-Touch」，即與偶像面對面拍手。儘管這種拍手隔著防護玻璃，且會面時間不超過三秒，但粉絲仍瘋狂搶票，導致門票價格翻八倍。還有華女 為見偶像，專程從英國飛到洛杉磯。

影音來源：記者子為

華女小月是在英國唸書的大學生，因為喜歡新出道的K-pop男子團體ZB1，且搶到演唱會、見面拍手會門票，專程從倫敦飛到洛杉磯，而這也是她第一次來美國。小月表示，因為該男團剛出道，且是限定團體，過兩年半就會解散，所以很珍惜見到他們的機會。

普通的見面會門票50元，見面加拍手門票（隔著防護玻璃）原價為100元，開售後沒多久就售罄，她手氣好搶到原價的見面拍手票。小月說，因為許多粉絲都想參加見面會，門票供不應求，社媒上有見面拍手門票的價格被炒到800元，足足翻八倍。

另一名華女冰冰從波士頓 趕來參加見面會，為節省開支，她在網上找網友拼房，兩個人睡一張大床房。冰冰從ZB1還未出道就關注他們，能見到偶像十分激動。據冰冰描述，8月19日參加ZB1見面會的人數可能超千人，大家先在門外排隊，排在前面就能搶到更靠近舞台的位置。

粉絲表示若想獲得見面會的好視野，需要提前排隊，否則被擠在人群中，什麼也看不清。（受訪者提供）

主辦方通知見面會下午2時開始，建議提前一小時開始排隊；但早上10時，就有人在場地門口排隊，到中午12時，隊伍就已經很長。冰冰是中午12時加入排隊，進入場內後發現，她站在離舞台較遠的位置，視野不太好。

冰冰指出，見面會中，藝人們先入場和粉絲們打招呼，然後做些小遊戲，比如用二倍速跳舞。冰冰表示，因為擠在人群裡，不太看得清台上發生什麼，她沒有享受到見面會的過程。不過，後續拍手環節讓她印象深刻，現場大約有一半的人有拍手門票，大家排隊依次上台走過ZB1團內的九位成員。

根據小月的觀察，參加拍手的粉絲很多，因為活動時間有限，每個人和偶像會面的時間十分短暫，大多不超過三秒。許多粉絲提前準備好標語，在路過偶像時展示出來，表達喜歡與支持；還有一些粉絲會和偶像比手勢，比如愛心，希望得到偶像回應；還有粉絲會簡單快速地說一、兩句話。小月指出，如果在某一個偶像面前逗留時間較久，就會有工作人員來催促。

冰冰表示，雖然會面時間非常短暫且隔著玻璃，但她仍很激動。這是她第一次近距離接觸偶像，覺得真人長得比電視上更好看。冰冰說，她下台後甚至不記得做了什麼，還好台下的朋友用手機幫她記錄全過程。