亞市警局募款 200華人資助警犬費用

警察基金會會長Tim Joe（左一）介紹基金會成員。（記者張宏／攝影）

亞市華人 回饋社區，捐款警局獻愛心。亞凱迪亞 （Arcadia）警察局基金會24日舉辦與警察喝早茶的籌款活動，現場近200人多數都是華人，大家紛紛慷慨解囊為亞市警局捐款，用於警犬等各種項目。

現場匯集來自各個行業的亞市居民和商家，大家紛紛捐款回饋社區，百元千元不等。亞市警局局長Roy Nakamura也帶領警員和警犬來到現場，對大家的支持表示感謝。亞市華人居民Lily Li和Frank馮一直積極為亞市警局捐款，多次資助警局警犬支出，這次兩人又慷慨解囊為警察協會捐款，華人Weisheng Tao也捐出5000元。

亞市市長鄭博仁表示，感謝居民和商家樂意出錢出力建設城市，尤其現場很多華人為社區出力，讓他覺得非常驕傲。警犬是亞市華人居民為城市帶來的福利，因為亞市的稅收有限，並不能充分滿足警局經費的需要。警察基金會舉辦這次捐款活動的目的，希望能募款用於警局警犬的訓養等，這些都是為保障城市居民的住家和財物安全，可謂是取之於民用之於民。

亞市市議員表彰三名慷慨解囊的華人。(左起)亞市市長鄭博仁、Weisheng Tao、Frank馮、Lily Li、副市長April Verlato、市議員高卿。（記者張宏／攝影）

市議員高卿表示，大家對於最近發生在亞市商場的零元購案件很關注，市議員也在積極和警局溝通尋求解決辦法，城市治安是每個城市居民關注的重大議題。

長期支持基金會的戴守真表示，基金會籌款活動因為疫情 一度停擺，去年重新啟動。今年和去年一樣募得款項有3萬多元。亞市警局有兩隻警犬，每年開銷1萬8000元。警犬使用率頗高，很多時候用於找人和緝毒，可以使警局如虎添翼。一隻警犬可至少服役十年，亞市華人愛心捐贈，體現華人對社區的貢獻。