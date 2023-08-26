男涉竊超過10輛車變賣 遭判入獄11年

49歲男子派瑞特（Jean Anthony Parret），因涉及多個南加州 身分竊盜及汽車竊盜罪而被判處11年有期徒刑，犯罪損失總計超過40萬美元。7月24日，他在橙縣高等法院承認三項身分盜竊罪和一項重大竊盜罪，作為認罪協商的部分內容。派瑞特先前曾有搶劫和入室竊盜的犯罪紀錄。

檢察官表示，派瑞特會使用竊取的身分來開立信貸額度，並購買各個汽車經銷商的高端車輛，竊取的車輛數目超過10輛以上，其中許多被竊車輛隨後被運送到墨西哥邊境變賣。洛杉磯縣警長辦公室的區域汽車防竊小組參與了此次調查，另外還有聖地牙哥 區域汽車防竊小組、加州司法廳，以及橙縣和聖地牙哥縣的檢察官辦公室也參與調查。

邦塔辦公室發表聲明表示：「2021年11月至2022年2月，派瑞特詐欺經銷商和金融貸款 機構，受害者不僅是貸款機構和經銷商，還包括那些身分遭竊，面臨財務、法律和情感衝擊的身分盜竊受害者，他們因為身分被竊而使信用受損。」

派瑞特先前於2021年12月27日承認入室竊盜、身分盜竊、汽車重大竊盜和偽造公共或公司印章等所有重罪，並於2012年5月承認兩項搶劫的重罪指控。