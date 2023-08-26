我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房貸利率逾7%創22年高點 年輕人買房難

大飯店變大學宿舍？傳聖荷西州大看中聖荷西希爾頓大樓

男涉竊超過10輛車變賣 遭判入獄11年

編譯侯乃云 / 綜合報導

49歲男子派瑞特（Jean Anthony Parret），因涉及多個南加州身分竊盜及汽車竊盜罪而被判處11年有期徒刑，犯罪損失總計超過40萬美元。7月24日，他在橙縣高等法院承認三項身分盜竊罪和一項重大竊盜罪，作為認罪協商的部分內容。派瑞特先前曾有搶劫和入室竊盜的犯罪紀錄。

檢察官表示，派瑞特會使用竊取的身分來開立信貸額度，並購買各個汽車經銷商的高端車輛，竊取的車輛數目超過10輛以上，其中許多被竊車輛隨後被運送到墨西哥邊境變賣。洛杉磯縣警長辦公室的區域汽車防竊小組參與了此次調查，另外還有聖地牙哥區域汽車防竊小組、加州司法廳，以及橙縣和聖地牙哥縣的檢察官辦公室也參與調查。

邦塔辦公室發表聲明表示：「2021年11月至2022年2月，派瑞特詐欺經銷商和金融貸款機構，受害者不僅是貸款機構和經銷商，還包括那些身分遭竊，面臨財務、法律和情感衝擊的身分盜竊受害者，他們因為身分被竊而使信用受損。」

派瑞特先前於2021年12月27日承認入室竊盜、身分盜竊、汽車重大竊盜和偽造公共或公司印章等所有重罪，並於2012年5月承認兩項搶劫的重罪指控。

加州 貸款 聖地牙哥

上一則

零元購猖獗 洛市梅西百貨遭快閃 古龍香水被掃貨

下一則

寶爾博物館 獲華人百萬捐款

延伸閱讀

橙縣槍擊案4死6傷 退休警疑婚姻問題向妻開火

橙縣槍擊案4死6傷 退休警疑婚姻問題向妻開火
橙縣槍擊案／檢察長史匹澤譴責難以言喻的暴行

橙縣槍擊案／檢察長史匹澤譴責難以言喻的暴行
台星陳盈潔入獄 應訊答不出身分證字號

台星陳盈潔入獄 應訊答不出身分證字號
入獄首夜就傳健康問題 泰國前總理塔信送醫

入獄首夜就傳健康問題 泰國前總理塔信送醫
亞凱迪亞市今夏入室盜竊案 近5成透過後院窗戶或玻璃門進入

亞凱迪亞市今夏入室盜竊案 近5成透過後院窗戶或玻璃門進入
南非前總統朱瑪入獄續服刑 待1小時就因減刑獲釋

南非前總統朱瑪入獄續服刑 待1小時就因減刑獲釋

熱門新聞

華人愛逛的亞凱迪亞商場22日下午發生零元購。（讀者提供）

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

2023-08-22 19:35
該金條實物圖（受訪者提供）

好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算

2023-08-23 20:45
喜萊莉在20日早在墨西哥登陸下加利福尼亞半島，已在當地導致洪澇災害。（Twitter）

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

2023-08-20 16:40
根據目前的預測，颱風喜萊莉預計將於20日登陸南加州。（abc7截圖）

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

2023-08-18 15:51
楊阿姨在清潔廚房灶台和油煙機。（記者朱敏梓/攝影）

華人家政阿姨好勵志…來美11年 創業月入過萬

2023-08-21 15:20
86歲亞裔老婦下公車時被暴力推倒。（LAPD、IG@vivianasarrade）

86歲亞裔婦被推下公車 昏迷中遭偷錢包、吐口水

2023-08-22 16:46

超人氣

更多 >
恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居
中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡
死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差
中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此
不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案