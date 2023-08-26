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侯友宜南加後援會成立：政黨輪替，台灣更好

記者張庭瑜/洛杉磯報導
張自豪指出，侯友宜在領導才華、政策智慧以及對兩岸議題的深刻理解方面，具備成為未來領袖的深厚潛力。（記者張庭瑜/攝影）
張自豪指出，侯友宜在領導才華、政策智慧以及對兩岸議題的深刻理解方面，具備成為未來領袖的深厚潛力。（記者張庭瑜/攝影）

中國國民黨美西支部8月24日（週四）在聖蓋博市希爾頓飯店的二樓會議中心舉行盛大的成立儀式，正式宣告2024年中國國民黨總統候選人侯友宜南加州後援會的成立。

該次活動中，中國國民黨美西支部的黨媒體聯繫人謝傳佐表示，「政黨輪替，台灣更好」的理念將成為此次國民黨總統大選的主軸，並呼籲所有支持者站在國家福祉的角度，全力支持侯友宜。

中國國民黨美西支部常委張自豪對侯友宜的政治前景表示樂觀。他強調侯市長在行政領域累積了豐富的實務經驗，特別是在兩次新北市選舉中所展現的領導才華和廣泛支持，為他未來政治發展打下穩固基礎。

張自豪進一步指出，侯市長不僅在行政經驗方面優異，更對民生議題和兩岸關係等重要議題有深刻理解和果斷處理的能力。尤其在兩岸關係緊張時刻，他所展現的穩定和遠見，使他成為應對複雜國際情勢的理想人選。

中國國民黨美西南支部輪值常委曹靜永特別強調中國國民黨主席朱立倫所提倡的「小我小一點，大我大一點」的理念，呼籲各方共同努力，為國家的未來貢獻一己之力。

曹靜永進一步闡述，團結是取得成功的關鍵，鼓勵所有選民積極行使投票權，不論身處美國或台灣。她強調每一張選票都有改變的力量，不應輕忽個人的影響力。她鼓勵所有人確保能夠回國投票，並提到中國國民黨美西南支部將於9月開始提供海外助選團相關活動，為投票提供協助。

整個後援會的活動在支持者高喊「侯友宜凍蒜」、「中華民國萬歲」等口號中圓滿結束，這股熱情凝聚了大家對侯友宜的支持與對中華民國的熱愛。

南加成立侯友宜後援會，支持者們高呼「侯友宜凍蒜」，表達對國民黨候選人的堅定支持。...
南加成立侯友宜後援會，支持者們高呼「侯友宜凍蒜」，表達對國民黨候選人的堅定支持。（記者張庭瑜/攝影）

國民黨 侯友宜 投票

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