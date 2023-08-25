不堪保費成本壓力 加州Uber祭新規：司機最低年齡25歲

商業汽車保費2年大漲65%，Uber新規司機須年滿25歲。（取自Getty Images）

由於加州 商業汽車保險 兩年內上漲了65%以上，Uber24日將加州大多數新司機的最低年齡要求提高到25歲。Uber公司表示，因為成本不斷上漲，規定是必要的。

新規定僅適用於通過Uber網約車 平台簽約接送乘客的司機，不適用於通過Uber Eats優食送餐的司機。此前，年僅19歲的司機就可以報名。Uber表示，23日之前激活帳戶的25歲以下的司機仍然可以繼續開車。

根據Uber公司聲明，Uber加州司機的保險費率明顯高於私家車或出租車司機。該公司表示：「由於這些不平衡的要求，人身傷害律師創建了一個專門起訴像我們這樣的拼車平台的業務，導致Uber加州規定的商業保險費用在短短兩年內上漲了65%以上，通過將新司機的年齡要求提高到25歲，我們希望能夠減輕這些成本的增長。」

此外，由於此前疫情影響，Uber乘客數量因疫情而嚴重下滑，隨後又出現復甦。Uber平台目前收到的乘車次數比2019年要多，這讓該公司對最終實現持續盈利的長期目標充滿希望。為了實現這一目標，管理層更加關注成本控制，這可能是導致司機年齡要求提高的一個因素。

在美國，所有州都要求司機購買商業保險，才能通過網約車平台賺錢。Uber為司機提供商業汽車保險，其中包括接單後至少100萬元的責任保險。個人汽車保險通常不承保網約車應用程序上的活動。

聲明稱，Uber希望與州立法者和行業專家合作，「討論立法和監管改革，以改善所有加州司機的體驗」。此前，Uber的主要競爭對手Lyft司機的最低年齡已經提高至25歲。對於25歲以下的司機來說，可以轉向Uber Eats優食送餐服務，Uber優食送餐服務占該公司收入的三分之一。