洛城新語╱護士需要更多的關懷

想到健康，我們通常第一個容易想到的是醫生，但實際上，從出生到死亡，大多數人一生的起點和終點，最常站在身邊的可能是護士，他們站在醫療的第一線。

這個職業沒有人會覺得陌生，但是似乎又沒有太多人真正熟悉。其實護士比我們想像的更忙、更辛苦、也更重要。

醫療護理過程裡，護士要密切關注病人的情況，及時給予幫助，還要向病人解釋醫學 信息、治療計畫和預防措施。此外，護士的基層經驗，也是醫療團隊所需的最重要信息之一。

除了治療服務的內容，觀察病患的心理狀態、為他們提供情感支持也是護士的工作。尤其對於臨終的患者，當治療手段、藥物，往往已經沒有什麼作用，如何讓患者能在最後的時間生活舒適、心情開朗，都是護士的職責。護士的角色超越了醫療行為，他們為病人提供了心靈上的撫慰、支持和陪伴。

但護士在很多時候得到的重視並不足夠。

工作人手短缺、工作環境差、未能受到足夠尊重，這些都導致了護士的流動率極高。近日，洛杉磯 華人城市的嘉惠爾醫院護士宣布罷工 10天，引起熱議。

與其他罷工些許不同的是，在這些護士群體中，他們反應最多並不是自己的權益，而是關於他們的病人。他們說，醫院的人手短缺和設備不足的問題，讓他們經常帶著沒照顧好病人的負罪感下班，回到家中，也會難過很久。

其實不難理解。護士比醫生接觸患者時間長多了，甚至可以說是幾近朝夕相處。在與病人長時間的近距離接觸中，也就容易與患者產生情感連結，所以除了身體可能的疲累，它們還需要長時間接觸病人的負面情緒，但如果病人被照顧好，負面情緒自然減輕。一項調查指出，對幾乎所有護士來說，為病人提供高質量的護理是他們最為看重的工作理念和目的。

然而，有數據顯示，46%的護士有轉行的想法，而這其中「因為醫院人手不足導致自己無法完成高質量的護理工作」是護士們想要轉業的最主要原因。一位參與罷工的護士說，「我們經常會面臨痛苦的抉擇：一方面自己工作了12個小時已經很累了，如果繼續加班，我們真的承受不住；而另一方面由於人手不足，明知自己的病人沒人照顧，內心會覺得很罪惡。」

護士人手短缺，不是一個簡單或暫時的工作困難，也不是某個單一環節上造成的問題，造成這一結果的的原因牽涉醫院、政策製定者，甚至是病人和家屬等一系列。改變一些問題，留下更多的護士，可能同樣需要多方一起努力；而作為個人，或許一張表達謝意的卡片，也能傳遞對護士工作的尊重。

對病患來說，當病痛的黑暗籠罩了他們的內心，護士們給予的愛，是照亮他們的光。同樣，我們需要關注護士罷工，了解他們的工作環境和困難，去真正認識和理解這份工作，因為這關心的不僅僅只是一個職業，而是整個社會。