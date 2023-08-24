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專家：正視AI對環境造成的影響

記者啟鉻／河濱報導
UCR工程學院華裔學者任紹磊。（受訪者提供）
UCR工程學院華裔學者任紹磊。（受訪者提供）

河濱加大（UCR）研究人工智能對環境影響的華裔學者任紹磊（Shaolei Ren）認為，AI技術是資源消耗很大的數字服務，會導致對環境負面影響。但並不否認AI對人類社會的正面作用。

AI通過模仿人類思考方式，使得電腦系統能夠像人一樣執行比較複雜的任務，例如學習、理解語言、解決難題及自主決策等。不過，AI所需的日益增加的數字處理需求，正在增加用於冷數據中心內的數千台伺服器的淡水消耗，這些數據中心足有普通倉庫一樣大，並增加了煤炭發電廠產生的有害廢氣排放導致的空氣汙染

任紹磊說，科技公司在公平分配這些不斷增加的環境影響方面做得不夠。這一觀點與聯合國教科文組織（UNESCO）和經濟合作與發展組織（OECD）等國際組織的呼籲相呼應，即要求儘快採取措施，解決人工智能導致的環境不公平現象。

他表示，數據中心消耗水和電力，從發電廠產生的空氣汙染必然愈來愈多。 同時，除了使用淡水，普通倉庫大小的數據中心內數哩長的伺服器機架，消耗著越來越多的電力。這些電力由發電廠產生，發電廠不僅排放廢氣使得地球升溫，還排放其他空氣汙染物，如微粒物質和氮氧化物。汙染物與其他汙染物反應形成刺激肺部的臭氧。這些空氣汙染物已被證實導致更高的癌症風險、心臟病、壽命縮短和其他人體不良健康結果。

任紹磊說，生活在發電廠附近居民也遭受了這些負面環境後果嚴重打擊。「AI將帶來一些負面的環境影響，更令人憂慮的是，環境成本並未在所有數據中心之間得到均衡分配。」他強調「應該減少環境不公平，使AI真正負責任！」同時，任紹磊也強調，AI對人類社會還是有很大正面作用，例如提高生產效率，幫助人類尋找應對氣候問題的方案等。

AI 空氣汙染 人工智能

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