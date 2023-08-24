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台桃園市長訪洛 招商引資

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
張善政市長著重介紹桃園市的發展狀況，並在希望能推動吸引投資和促進經濟成長。（記者張庭瑜╱攝影）
張善政市長著重介紹桃園市的發展狀況，並在希望能推動吸引投資和促進經濟成長。（記者張庭瑜╱攝影）

台灣桃園市長張善政近期造訪洛杉磯，並於8月21日舉辦2023「加速桃園及美國創新晚宴」（2023 Accelerate Innovation of Taoyuan and the U.S. Complimentary Dinner Presentation）。這是他自就任市長以來的首次國際訪問。

晚宴中，桃園市政府經濟發展局局長張誠詳細介紹並推廣桃園市的投資環境和發展機會。張誠在報告中強調了桃園市的地理位置優勢、交通基礎設施的發展、產業升級的努力，以及市政府提供的全方位投資服務。他的目標是吸引投資者關注桃園市，並鼓勵他們在該市投資，從而促進經濟發展。

張善政特別強調，此次出訪的主要目的是拜訪南加州的科技公司，同時介紹桃園市的發展狀況。他熱烈歡迎來自南加州玉山科技協會的企業家朋友，並讚揚他們在美國建立成功企業的成就。張善政期待透過此次交流，在適當的時機介紹桃園市的投資環境，吸引有意回台投資的企業參與。

張善政進一步介紹此次訪問的其他目的地，包括與姊妹市San Bernardino的聯繫，以及與Google等的合作。他特別提及前往NVIDIA(輝達)的行程，以深入了解該公司在顯示卡領域的最新發展。儘管行程緊湊，張善政表示目的多元，期待透過此次訪問獲取寶貴經驗，為桃園市的未來發展做好充分準備。

張善政最後強調，桃園市近年來的工業產值在全台名列前茅，但仍需提升勞工薪資水平。他著重指出市政府致力於推動智慧化和自動化的工業升級，吸引更多先進產業回台投資，以提升勞工薪資水平。

張誠表示，桃園市政府積極推動產業升級，特別是在永續、科技和設計領域。他指出桃園的隱形冠軍企業雖然規模較小，但在各自領域中具有重要影響力。此外，市政府也致力於支持新創企業的成長。

張誠還介紹桃園市政府提供的全方位投資服務，從土地尋找到經營管理，都有專業的協助。他再次強調投資桃園的機遇和優勢，歡迎投資者踴躍參與。

張誠重點強調桃園市的交通便捷、產業升級與全方位投資服務，鼓勵投資者踴躍參與。。（...
張誠重點強調桃園市的交通便捷、產業升級與全方位投資服務，鼓勵投資者踴躍參與。。（記者張庭瑜/攝影）

投資 張善政 加州

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