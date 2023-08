台桃園市長訪洛 招商引資

張善政市長著重介紹桃園市的發展狀況,並在希望能推動吸引投資和促進經濟成長。(記者張庭瑜╱攝影)

台灣桃園市長張善政 近期造訪洛杉磯,並於8月21日舉辦2023「加速桃園及美國創新晚宴」(2023 Accelerate Innovation of Taoyuan and the U.S. Complimentary Dinner Presentation)。這是他自就任市長以來的首次國際訪問。

晚宴中,桃園市政府經濟發展局局長張誠詳細介紹並推廣桃園市的投資 環境和發展機會。張誠在報告中強調了桃園市的地理位置優勢、交通基礎設施的發展、產業升級的努力,以及市政府提供的全方位投資服務。他的目標是吸引投資者關注桃園市,並鼓勵他們在該市投資,從而促進經濟發展。

張善政特別強調,此次出訪的主要目的是拜訪南加州 的科技公司,同時介紹桃園市的發展狀況。他熱烈歡迎來自南加州玉山科技協會的企業家朋友,並讚揚他們在美國建立成功企業的成就。張善政期待透過此次交流,在適當的時機介紹桃園市的投資環境,吸引有意回台投資的企業參與。

張善政進一步介紹此次訪問的其他目的地,包括與姊妹市San Bernardino的聯繫,以及與Google等的合作。他特別提及前往NVIDIA(輝達)的行程,以深入了解該公司在顯示卡領域的最新發展。儘管行程緊湊,張善政表示目的多元,期待透過此次訪問獲取寶貴經驗,為桃園市的未來發展做好充分準備。

張善政最後強調,桃園市近年來的工業產值在全台名列前茅,但仍需提升勞工薪資水平。他著重指出市政府致力於推動智慧化和自動化的工業升級,吸引更多先進產業回台投資,以提升勞工薪資水平。

張誠表示,桃園市政府積極推動產業升級,特別是在永續、科技和設計領域。他指出桃園的隱形冠軍企業雖然規模較小,但在各自領域中具有重要影響力。此外,市政府也致力於支持新創企業的成長。