我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎

南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

日本網紅「奶油冰麵包」跨洋 洛城多家Mitsuwa超市上架

記者趙健／洛杉磯市報導
八天堂是一家源自日本廣島的烘焙甜品店，創立至今已有90年的歷史。（取材自八天堂網站）
八天堂是一家源自日本廣島的烘焙甜品店，創立至今已有90年的歷史。（取材自八天堂網站）

日本歷史悠久的麵包品牌八天堂（Hattendo）日前已悄悄進駐南加州市場，民眾可在洛杉磯和橙縣地區的三輪市場（Mitsuwa Marketplace）內購買。

八天堂是一家源自日本廣島的烘焙甜品店，自1933年創立至今已有90年的歷史。除了在日本銷售外，八天堂還在新加坡、香港、加拿大等地開設了分店。一直以來，其招牌的「奶油冰麵包」口感酥軟、奶香濃郁，曾在世界各地掀起好評熱潮，深受年輕人的喜愛，在一些城市還變成成了「網紅美食」。

近日，華人Angel在橙縣柯斯塔梅莎市(Costa Mesa ）的三輪市場內，偶然發現了八天堂冰麵包的銷售專櫃。她表示，儘管當時是在工作日的中午，但所有八天堂專櫃裡的麵包已經賣得一乾二淨。 第二天一早，Angel又趕去排隊，最後才買到了招牌的冰麵包。 「雖然當天一開門我就去了，但當時還是已經有很多人排隊在我前面了。我看每個人都會至少買上五六個麵包，整個專櫃也很快就被搶購一空。店員告訴我，即便是在工作日，冰麵包在中午之前也就都能賣完了。」

冰麵包口感酥軟，奶香濃郁。（受訪人提供）
冰麵包口感酥軟，奶香濃郁。（受訪人提供）

另一位甜品愛好者王女士表示，她之前曾在日本旅遊時吃過八天堂冰麵包，印象非常深刻。柔軟綿密的口感一直讓她念念不忘，沒想到如今在南加也能買到新鮮的冰麵包，簡直太幸福了。王女士介紹說，「八天堂的冰麵包不會過於甜膩，無論是作為早餐或是下午茶甜點，都非常適宜。其中蛋奶味和抹茶味是最暢銷的兩個口味，而巧克力味是最甜一款。」

王女士還特別提醒，冰麵包買回家後需要立即冷藏，保質期只有四天，「千萬不要因為保存不當，浪費了美食。」

日本 南加 橙縣

上一則

動畫「公主與青蛙」主題餐廳 加州迪士尼9月7日開張

下一則

台桃園市長訪洛 招商引資

延伸閱讀

世說新聞╱華女英國飛洛城 不畏暴雨只為看他3秒

世說新聞╱華女英國飛洛城 不畏暴雨只為看他3秒
男神李現爆秘戀 美豔網紅被起底「帶球逼走正宮」

男神李現爆秘戀 美豔網紅被起底「帶球逼走正宮」
北韓疑發射彈道飛彈「從沖繩上空飛越」 日本發布警報

北韓疑發射彈道飛彈「從沖繩上空飛越」 日本發布警報
獄中沒提供素食 FTX創辦人「薯條哥」僅靠麵包和水維生

獄中沒提供素食 FTX創辦人「薯條哥」僅靠麵包和水維生
「日本之恥」 福原愛帶走兒子江宏傑無法見 恐涉誘拐罪

「日本之恥」 福原愛帶走兒子江宏傑無法見 恐涉誘拐罪
日本核汙水即將排海 南韓民眾搶鹽、中國相關股票飆漲

日本核汙水即將排海 南韓民眾搶鹽、中國相關股票飆漲

熱門新聞

華人愛逛的亞凱迪亞商場22日下午發生零元購。（讀者提供）

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

2023-08-22 19:35
84年來未真正遭受過颶風襲擊的加州，本周可能受到颶風「喜萊莉」影響。（電視新聞截圖）

颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死

2023-08-18 02:19
熱帶風暴19日襲南加，帶來大雨強風高浪。(Southern California Weather Force)

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

2023-08-17 15:06
7旬華婦遇搶劫，慘遭劫匪拖拽。（目擊者提供）

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

2023-08-15 16:02
在芳塔那一高爾夫球場，一名休班的洛杉磯縣警局警員被芳塔那警方擊斃。（目擊者）

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

2023-08-16 14:20
喜萊莉在20日早在墨西哥登陸下加利福尼亞半島，已在當地導致洪澇災害。（Twitter）

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

2023-08-20 16:40

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡
年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓

年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓
3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀

3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀
華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹