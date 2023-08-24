日本網紅「奶油冰麵包」跨洋 洛城多家Mitsuwa超市上架

八天堂是一家源自日本廣島的烘焙甜品店，創立至今已有90年的歷史。（取材自八天堂網站）

日本 歷史悠久的麵包品牌八天堂（Hattendo）日前已悄悄進駐南加 州市場，民眾可在洛杉磯和橙縣 地區的三輪市場（Mitsuwa Marketplace）內購買。

八天堂是一家源自日本廣島的烘焙甜品店，自1933年創立至今已有90年的歷史。除了在日本銷售外，八天堂還在新加坡、香港、加拿大等地開設了分店。一直以來，其招牌的「奶油冰麵包」口感酥軟、奶香濃郁，曾在世界各地掀起好評熱潮，深受年輕人的喜愛，在一些城市還變成成了「網紅美食」。

近日，華人Angel在橙縣柯斯塔梅莎市(Costa Mesa ）的三輪市場內，偶然發現了八天堂冰麵包的銷售專櫃。她表示，儘管當時是在工作日的中午，但所有八天堂專櫃裡的麵包已經賣得一乾二淨。 第二天一早，Angel又趕去排隊，最後才買到了招牌的冰麵包。 「雖然當天一開門我就去了，但當時還是已經有很多人排隊在我前面了。我看每個人都會至少買上五六個麵包，整個專櫃也很快就被搶購一空。店員告訴我，即便是在工作日，冰麵包在中午之前也就都能賣完了。」

冰麵包口感酥軟，奶香濃郁。（受訪人提供）

另一位甜品愛好者王女士表示，她之前曾在日本旅遊時吃過八天堂冰麵包，印象非常深刻。柔軟綿密的口感一直讓她念念不忘，沒想到如今在南加也能買到新鮮的冰麵包，簡直太幸福了。王女士介紹說，「八天堂的冰麵包不會過於甜膩，無論是作為早餐或是下午茶甜點，都非常適宜。其中蛋奶味和抹茶味是最暢銷的兩個口味，而巧克力味是最甜一款。」

王女士還特別提醒，冰麵包買回家後需要立即冷藏，保質期只有四天，「千萬不要因為保存不當，浪費了美食。」