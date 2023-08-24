動畫「公主與青蛙」主題餐廳 加州迪士尼9月7日開張

公主與青蛙變成現實，迪士尼樂園新餐廳蒂安娜宮將於9月7日開業。（迪士尼提供）

「公主與青蛙」（The Princess and the Frog）的童話故事走進現實，迪士尼樂園 度假區日前宣布，新餐廳蒂安娜宮（Tiana's Palace）將於9月7日開業。餐廳靈感來自華德迪士尼動畫工作室的電影「公主與青蛙」中的Tiana餐廳。

在餐廳金色陽台上方懸掛寫著「蒂安娜宮殿」的亮燈大帳篷，下面是翠綠鐵欄杆和染成黃色和綠色的遮陽篷，讓人想起蒂安娜美麗的舞會禮服。 客人桌椅是黃色桌面搭配溫暖香草色和綠色座椅，這是狂歡節的色彩。餐廳從狂歡節風格的調色板到貫穿始終的百合花細節，再到優雅的室內裝飾，都巧妙借鑒電影中蒂安娜的故事和她在新奧爾良豐富的生活回憶。菜單將推出純正新奧爾良風味菜品，且儘可能直接從路易斯安那州直接採購食材。

餐廳還會看到蒂安娜故事的其他元素，如標誌、牌匾和燈具上的百合花、青蛙瓷器、蒂安娜在小架子上收集的烹飪書，及蒂安娜父親最喜歡的濃湯勺、蒂安娜父親和鄰居的信件及蒂安娜童年照片。電影「公主與青蛙」蒂安娜宮的設計靈感來源於迪士尼樂園新奧爾良廣場的法國市場餐廳（該空間的前身餐廳），因此當需要將電影裡蒂安娜宮殿變為現實時，迪士尼工程師可以有很好的現實參考。

蒂安娜宮餐廳是新奧爾良廣場蒂安娜主題的一部分，廣場還設有蒂安娜美食秘密零售店尤多拉別緻精品店（Eudora's Chic Boutique）和將在2024年推出的新景點蒂安娜河口冒險項目（Tiana's Bayou Adventure）。

在蒂安娜宮餐廳，遊客可享用代表蒂安娜故事的新菜單，當餐廳開業時，可在迪士尼樂園應用程式上預定， 完整菜單將在Disney Eats推出。