「德慧新聲」音樂會 小演奏家表現亮眼

由南加藝術教育機構慧德學堂、 非盈利機構Apple Blossom Foundation共同主辦的「德慧新聲」公益教學演出暨年度匯演18日登場。左至右依次為慧德學堂聯合創辦人夏彤、Apple Blossom主席Tim Li、慧德學堂聯合創辦人馬碩。（記者楊青/攝影）

由南加 藝術教育 機構慧德學堂( HD ART )、 非盈利機構Apple Blossom Foundation共同主辦的「德慧新聲（Music for Youth）」公益教學演出暨年度匯演，18日在阿蘇薩大學Munson Chapel舉行，15位小音樂人展現學習成果，120分鐘的精采表演獲得滿堂喝彩。

此次匯演是慧德學堂在2023年正式成立後的首次匯演，孩子們鋼琴、小提琴、大提琴獨奏、協奏輪番演奏，演奏曲目包括《蘭亭序》 、《在水一方》、《聲聲慢》等眾多知名曲目，表演者最大13歲，最小只有5歲。

慧德學堂負責人馬碩介紹說，慧德學堂創立的初衷，是因為發現許多有音樂天賦的孩子缺少優質的音樂教育條件，更缺少適合他們的專業表演舞台，所以希望通過專業的音樂教學，讓更多的本地孩子體驗中經典文化背景下的音樂教育，在學習交流中收穫自信和快樂。

西柯汶那市議員吳桐淮（右）向Apple Blossom基金會創辦人暨主席Tim Li（左）頒發感謝狀。（記者楊青/攝影）

慧德學堂負責人夏彤表示，除少數有音樂底子的孩子外，大多數的學員都是從零開始，但經過一年的教學，所有表演的孩子都具備獨自看譜和演奏的能力。

Apple Blossom基金會創辦人暨主席Tim Li表示，基金會自2021年創立以來，一直把重心放在推動少年的健康發展和教育上。。

西柯汶那市長Rosario Diaz、市議員吳桐淮等出席活動並向主辦單位頒發賀狀，聖伯納汀諾縣政委員Curt Hagman也向Apple Blossom基金會頒發感謝狀，感謝他們幫助弱勢孩子學習音樂，期望這個慈善項目繼續深耕社區，開花結果。