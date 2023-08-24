我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎

南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

「德慧新聲」音樂會 小演奏家表現亮眼

記者楊青／阿蘇薩報導
由南加藝術教育機構慧德學堂、 非盈利機構Apple Blossom Foundation共同主辦的「德慧新聲」公益教學演出暨年度匯演18日登場。左至右依次為慧德學堂聯合創辦人夏彤、Apple Blossom主席Tim Li、慧德學堂聯合創辦人馬碩。（記者楊青/攝影）
由南加藝術教育機構慧德學堂、 非盈利機構Apple Blossom Foundation共同主辦的「德慧新聲」公益教學演出暨年度匯演18日登場。左至右依次為慧德學堂聯合創辦人夏彤、Apple Blossom主席Tim Li、慧德學堂聯合創辦人馬碩。（記者楊青/攝影）

南加藝術教育機構慧德學堂( HD ART )、 非盈利機構Apple Blossom Foundation共同主辦的「德慧新聲（Music for Youth）」公益教學演出暨年度匯演，18日在阿蘇薩大學Munson Chapel舉行，15位小音樂人展現學習成果，120分鐘的精采表演獲得滿堂喝彩。

此次匯演是慧德學堂在2023年正式成立後的首次匯演，孩子們鋼琴、小提琴、大提琴獨奏、協奏輪番演奏，演奏曲目包括《蘭亭序》 、《在水一方》、《聲聲慢》等眾多知名曲目，表演者最大13歲，最小只有5歲。

慧德學堂負責人馬碩介紹說，慧德學堂創立的初衷，是因為發現許多有音樂天賦的孩子缺少優質的音樂教育條件，更缺少適合他們的專業表演舞台，所以希望通過專業的音樂教學，讓更多的本地孩子體驗中經典文化背景下的音樂教育，在學習交流中收穫自信和快樂。

西柯汶那市議員吳桐淮（右）向Apple Blossom基金會創辦人暨主席Tim ...
西柯汶那市議員吳桐淮（右）向Apple Blossom基金會創辦人暨主席Tim Li（左）頒發感謝狀。（記者楊青/攝影）

慧德學堂負責人夏彤表示，除少數有音樂底子的孩子外，大多數的學員都是從零開始，但經過一年的教學，所有表演的孩子都具備獨自看譜和演奏的能力。

Apple Blossom基金會創辦人暨主席Tim Li表示，基金會自2021年創立以來，一直把重心放在推動少年的健康發展和教育上。。

西柯汶那市長Rosario Diaz、市議員吳桐淮等出席活動並向主辦單位頒發賀狀，聖伯納汀諾縣政委員Curt Hagman也向Apple Blossom基金會頒發感謝狀，感謝他們幫助弱勢孩子學習音樂，期望這個慈善項目繼續深耕社區，開花結果。

教育 Apple 南加

上一則

加州社區學院 鼓勵更多人就讀

下一則

洛城竊案頻傳 中餐館遭殃

延伸閱讀

普里格津傳墜機時 普亭正觀賞音樂會

普里格津傳墜機時 普亭正觀賞音樂會

退選立委反升官發財 林飛帆月薪9萬傳變11萬

退選立委反升官發財 林飛帆月薪9萬傳變11萬
逾9成Apple Watch表帶髒爆… 3材質、這1類人細菌最多 清潔方法一次看

逾9成Apple Watch表帶髒爆… 3材質、這1類人細菌最多 清潔方法一次看
史努普狗狗音樂會 16人熱壞送醫

史努普狗狗音樂會 16人熱壞送醫
一個充滿愛的音樂會

一個充滿愛的音樂會
Apple Watch傳將推出X版本大改款 但要等到明年

Apple Watch傳將推出X版本大改款 但要等到明年

熱門新聞

華人愛逛的亞凱迪亞商場22日下午發生零元購。（讀者提供）

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

2023-08-22 19:35
84年來未真正遭受過颶風襲擊的加州，本周可能受到颶風「喜萊莉」影響。（電視新聞截圖）

颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死

2023-08-18 02:19
熱帶風暴19日襲南加，帶來大雨強風高浪。(Southern California Weather Force)

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

2023-08-17 15:06
7旬華婦遇搶劫，慘遭劫匪拖拽。（目擊者提供）

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

2023-08-15 16:02
在芳塔那一高爾夫球場，一名休班的洛杉磯縣警局警員被芳塔那警方擊斃。（目擊者）

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

2023-08-16 14:20
喜萊莉在20日早在墨西哥登陸下加利福尼亞半島，已在當地導致洪澇災害。（Twitter）

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

2023-08-20 16:40

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡
年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓

年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓
3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀

3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀
華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹