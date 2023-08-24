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河濱縣東谷市區消費50元 抽25元禮品卡

記者啟鉻／河濱報導
東谷市舉辦在東谷消費活動，圖為消費者在當地好市多購物。（記者啟鉻／攝影）
東谷市舉辦在東谷消費活動，圖為消費者在當地好市多購物。（記者啟鉻／攝影）

南加河濱縣東谷市（Eastvale ）近日推動「愛東谷，在東谷消費」（Love Eastvale, Shop Eastvale）活動，由市府經濟發展部門舉辦，鼓勵居民和探訪者在當地商家消費，目的是促進當地經濟發展，創造更多就業機會，也使得市府財務收入增加更多來源，華人居民積極響應。

本次消費活動在東谷要持續一段時間，同時主辦者還為消費者提供獎勵。即日起在市區商家消費50元且提供收據，以及與當地小商家合影並在社交媒體上分享照片等，可獲得市府提供的免費Love Eastvale, Shop Eastvale禮品袋。同時，收到禮品袋者還可以參加抽獎，獲得由東谷商會提供的25元禮品卡。

市府還將這次活動宣傳單翻譯成中文，在華人社區傳播。東谷華美協會創辦人黃樹梧表示，市府也希望當地消費能力最高的華人居民到當地商家購物、餐廳用餐。他說，東谷市華人居民有萬餘人，如果都能在當地消費，對社區經濟也是一個不小的貢獻。同時他也表示，一些消費場所價格過高，也限制了人們消費熱情。比如部分華人超市商品價格就比周邊超市高，商品品種也不豐富，所以有的居民寧可到其它城市消費。同時，市區還缺乏華人喜歡的餐廳。

華人居民Cheryl 表示，有華人超市商品價格比附近城市同類超市高，華人居民就會到別的城市消費，順便購物。她認為，此次在東谷消費活動，雖然在短時期或許可以刺激當地商家買氣，但從長遠來看，對當地居民已經形成的消費習慣，不會帶來太大改變。

亞裔業者Linda Ou認為，東谷市店家租金高於鄰居城市科洛那（Corona），實際上是限制了小商家的發展。希望市府考慮到業者利益，能夠加以改善，吸引更多商家進駐。

華人超市 租金 亞裔

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