疫後保健醫療講座 邱文達談免疫力

前台灣衛福部長、美國南加州仁愛醫療集團（AHMC Healthcare）執行長邱文達也親臨現場，並發表精采演講。（楊毓英提供）

南加州大專院校聯合校友會與美國客家聯合會合作，日前在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦「疫情 後保健醫療講座」，邀請了四位中西醫專家作為主講人，前台灣衛福部長、美國南加州仁愛醫療集團（AHMC Healthcare）執行長邱文達也親臨現場並發表演講。

本次健康講座內容融合了中西醫知識，包括邱文達主講的「邁向疫情後健康人生」、王欣中醫師「中醫與西醫藥療的對比關係」、宋正輝醫師「如何讓心臟血管更健康」、葉劍毅中醫師「針灸治療風濕性與退化性關節炎」，以及韓裔 Jason Sun醫師主講，並由客家會曹宸翻譯的「放射腫瘤學在癌症治療中的重要性」 。

邱文達憑藉過去30多年的神經外科專業臨床治療和豐富的醫療行政經驗，主講了關於如何提升免疫力 的話題。他的演講內容分為三個部分：首先，他提到了「疫情的過去、現在與未來」，指出全球疫情雖然解封，死亡率下降，但仍需要警惕疫情病毒的變異。

葉劍毅中醫師以退化性關節炎為例，教授了長輩如何根據每年24個節氣來提升免疫力。他指出，8月7日已進入立秋節氣，建議多食用富含維生素的水果、蔬菜等食物，避免冰飲、少食辛辣食物，多喝溫熱水。

韓裔Jason Sun醫師介紹了與癌症相關的放射療法特點，他解釋了放射治療的不同方式和優勢，指出放射治療可以準確聚焦在癌細胞上，副作用較少。他鼓勵人們不要害怕放射治療，相信醫療技術的進步。

大專聯合校友會會長辛志超表示，面對後疫情時代，人們更應關注如何提升自身免疫力和健康長壽。