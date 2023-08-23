我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高稅收、沒隱私 好萊塢多位名人搬離加州

「好聲音」醜聞 歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

疫後保健醫療講座 邱文達談免疫力

記者張庭瑜／洛杉磯報導
前台灣衛福部長、美國南加州仁愛醫療集團（AHMC Healthcare）執行長邱文達也親臨現場，並發表精采演講。（楊毓英提供）
前台灣衛福部長、美國南加州仁愛醫療集團（AHMC Healthcare）執行長邱文達也親臨現場，並發表精采演講。（楊毓英提供）

南加州大專院校聯合校友會與美國客家聯合會合作，日前在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦「疫情後保健醫療講座」，邀請了四位中西醫專家作為主講人，前台灣衛福部長、美國南加州仁愛醫療集團（AHMC Healthcare）執行長邱文達也親臨現場並發表演講。

本次健康講座內容融合了中西醫知識，包括邱文達主講的「邁向疫情後健康人生」、王欣中醫師「中醫與西醫藥療的對比關係」、宋正輝醫師「如何讓心臟血管更健康」、葉劍毅中醫師「針灸治療風濕性與退化性關節炎」，以及韓裔Jason Sun醫師主講，並由客家會曹宸翻譯的「放射腫瘤學在癌症治療中的重要性」 。

邱文達憑藉過去30多年的神經外科專業臨床治療和豐富的醫療行政經驗，主講了關於如何提升免疫力的話題。他的演講內容分為三個部分：首先，他提到了「疫情的過去、現在與未來」，指出全球疫情雖然解封，死亡率下降，但仍需要警惕疫情病毒的變異。

葉劍毅中醫師以退化性關節炎為例，教授了長輩如何根據每年24個節氣來提升免疫力。他指出，8月7日已進入立秋節氣，建議多食用富含維生素的水果、蔬菜等食物，避免冰飲、少食辛辣食物，多喝溫熱水。

韓裔Jason Sun醫師介紹了與癌症相關的放射療法特點，他解釋了放射治療的不同方式和優勢，指出放射治療可以準確聚焦在癌細胞上，副作用較少。他鼓勵人們不要害怕放射治療，相信醫療技術的進步。

大專聯合校友會會長辛志超表示，面對後疫情時代，人們更應關注如何提升自身免疫力和健康長壽。

演講者齊聚講台上，手持著榮譽獎狀合影留念。他們的笑容洋溢著自豪和成就感，展現出對...
演講者齊聚講台上，手持著榮譽獎狀合影留念。他們的笑容洋溢著自豪和成就感，展現出對此次成功活動的共同認可與喜悅。（楊毓英提供）

疫情 免疫力 韓裔

上一則

故障+暴雨 南加航班降落火星四濺 場面超兇險

下一則

洛城新語╱衛生局、學校防疫不同調

延伸閱讀

今秋防「3疫」夾擊 快打流感、新冠、RSV疫苗

今秋防「3疫」夾擊 快打流感、新冠、RSV疫苗
南加成大校友會橋牌賽 88位好手切磋

南加成大校友會橋牌賽 88位好手切磋
南加成大校友會橋牌賽 華洋好手以牌會友論橋技

南加成大校友會橋牌賽 華洋好手以牌會友論橋技
北美台中女中校友會年會 8月15日前報名

北美台中女中校友會年會 8月15日前報名
南加成大校友會本周六舉辦第六屆橋牌邀請賽

南加成大校友會本周六舉辦第六屆橋牌邀請賽
今夏新冠確診增加 毒性不強…高齡、免疫力低者仍勿鬆懈

今夏新冠確診增加 毒性不強…高齡、免疫力低者仍勿鬆懈

熱門新聞

7旬華婦遇搶劫，慘遭劫匪拖拽。（目擊者提供）

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

2023-08-15 16:02
84年來未真正遭受過颶風襲擊的加州，本周可能受到颶風「喜萊莉」影響。（電視新聞截圖）

颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死

2023-08-18 02:19
熱帶風暴19日襲南加，帶來大雨強風高浪。(Southern California Weather Force)

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

2023-08-17 15:06
在芳塔那一高爾夫球場，一名休班的洛杉磯縣警局警員被芳塔那警方擊斃。（目擊者）

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

2023-08-16 14:20
喜萊莉在20日早在墨西哥登陸下加利福尼亞半島，已在當地導致洪澇災害。（Twitter）

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

2023-08-20 16:40
根據目前的預測，颱風喜萊莉預計將於20日登陸南加州。（abc7截圖）

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

2023-08-18 15:51

超人氣

更多 >
夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚
前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人
南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開
佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局
沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺