河濱縣華人農場 幸運躲過雨災 直呼奇蹟

羅得之先生在內陸科奇拉谷麥加多年經營農場。（記者啟鉻／攝影）

加州84年來首次遭遇喜萊莉 強熱帶風暴 ，本次風暴重災區之一，是在南加內陸河濱縣科奇拉谷（Coachella Valley )地區，多個城市和縣屬地遭遇洪水 、泥石流，居民被淤泥圍困。不過，居住該地從事農場經營的華裔業者羅得之表示，雖然地處低窪處，但他的農場沒有淹水，算是一個「奇蹟」。

羅先生表示，他與太太都來自台灣，居住在棕櫚泉市以東的河濱縣屬地麥加（Mecca）30多年，從事農場經營。夫妻兩人也是第一次在內陸遭遇熱帶風暴。風暴造成科奇拉谷的棕櫚泉、教堂市、拉昆塔、印第歐等多個地區淹水，他經營的農場雖然地處低於海平面57米，但並沒有淹水，雖然因風暴使農場裡少數植物倒伏，幸好損失不大。而且風暴過後，積水多的地方也很快排掉，農場裡只有少量積水。他認為，這些都得益於附近的沙頓海 ( Salton Sea ）。

喜萊莉熱帶風暴過後，羅得之先生農場裡只有少量積水，大多水被排走了。（羅得之提供）

他說，農場距離沙頓海有十分鐘左右車程。沙頓海位於海平面以下約72米。所以農場到沙頓海形成一個緩下坡，有利於排水進入沙頓海。而且近年來，沙頓海因乾旱少雨，水量減少，所以這裡就像一個大蓄水庫。羅先生說，因所處地點是個窪地，風暴到這裡後降雨強度減弱，也是造成這裡沒有淹水的原因之一。可是，與麥加地區相鄰的印第歐市，由於那裡地勢近似與海平面持平，淹水較嚴重。所以，在沙頓海附近，竟可以奇蹟般躲過喜萊莉熱帶風暴肆虐造成的嚴重影響。

羅先生說，據他從當地居民了解，大約84年前，內陸地區曾有過一次更強風暴，當時連麥加都被水淹了。可是，他目前經營的農場與洪水氾濫地方相隔一條鐵路，鐵路路基阻擋了洪水灌入，農場也是安然無恙。

他自豪地說，他的農場真是一塊「風水寶地」，連喜萊莉熱帶風暴也奈何不了。