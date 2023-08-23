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零元購再現 團夥搜刮購物中心香水 散步離開

記者王若然／亞凱迪亞報導
華人愛逛的亞凱迪亞商場22日下午發生零元購。（取自視頻截圖）
華人愛逛的亞凱迪亞商場22日下午發生零元購。（取自視頻截圖）

南加再度出現零元購，華人聚集的亞凱迪亞市（Arcadia）聖塔安尼塔購物中心，22日下午發生砸搶案（mob-style smash-and-grab robbery），約五名搶匪將展示櫃中的名牌香水「掃進」塑料大包帶走，有目擊者拍下搶劫全程；劫匪離開時好似在散步。

影音來源：讀者提供/記者王若然後製

華裔目擊者Allen表示，22日下午約1時20分，聖塔安尼塔購物中心（The Shops at Santa Anita，此前叫西野商場，當地華人習稱為Arcadia mall）的梅西百貨（Macy's）一樓南入口，有約四至五名搶匪，他們將商品展示櫃上的名牌香水掃進塑料袋中，接著從南門離開。

Allen拍攝的視頻顯示，現場許多民眾對搶劫感到很害怕，有人高呼「我的天哪！」，還有人喊「哇！」。劫匪搶劫過程中，不少香水摔落到地面，碎片到處都是。商場的前台工作人員正在打電話，疑似在報警。視頻中，有劫匪得手後沒有用「跑」的方式離開，而是不緊不慢的走出商場大門。

Allen說，這幾名劫匪均是非裔，他們身著連帽衫，面部有口罩遮擋。搶走的香水包括Dior、Channel、Jimmy Choo、Dolce&Gabbana等名牌。

Allen看見搶匪搶走非常多的Dior香水套裝、Channel香水及試用裝套。「這樣的名牌香水，大概150元一瓶，套裝要200至300元一盒。試用裝香水一瓶則在50元左右。」Allen研判，因為年底假日購物季即將到來，如感恩節、聖誕節等，將香水放在eBay等網站上用個人名義出售，應該很好賣。這或許是近期「零元購」案件頻發的原因。

目睹搶劫全過程的Allen表示，雖然在網上看過「零元購」相關視頻，但親身經歷還是感到很可怕。「搶匪都已經跑得沒影了，警察才趕到現場，商場保全也是姍姍來遲。

亞凱迪亞市警局向世報記者證實本案，但因仍處調查初級階段，暫時無法透露更多案件細節。

聖塔安尼塔購物中心是華人經常光顧的購物中心。這裡有梅西百貨、Nordstrom及JC Penny等商場。該購物中心也曾發生搶劫或盜竊案。例如今年3月，一名華人女子在商場停車場，有蒙面嫌犯上前持槍搶劫，讓她交出財物，搶案發生時，受害華女年幼的孩子也在場。2022年11月，該購物中心的Nordstrom商場發生零元購，包括YSL在內的數個名牌的包被搶走。

華人 梅西百貨 亞凱迪亞

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