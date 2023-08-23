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哈岡華裔老婦遭搶劫拖行 2嫌不認罪

哈岡訊
嫌犯佩里8月14日在搶劫一名華婦時，將她拖行數米。（視頻截圖）
嫌犯佩里8月14日在搶劫一名華婦時，將她拖行數米。（視頻截圖）

日前涉嫌在哈岡（Hacienda Heights）搶劫華裔老婦，並致其拖行數米遠的兩名男嫌哈迪（Russell Hardy Jr.）和佩里（Cameron Deshawn Perry），近日出庭受審均不認罪。兩人還被控在聖蓋博谷犯下其他多起搶劫罪。

根據洛杉磯縣地檢署，哈迪和佩里均是19歲，他們分別被控兩項一級自動取款機搶劫罪，兩項二級搶劫罪，一項二級搶劫未遂罪名，以及兩項虐待老人罪。其中佩里還被控兩項虐待老年人或受撫養老年人罪。

檢察官表示，兩人在5月30日至8月14日間，分別在羅蘭岡（Rowland Heights），工業市（Industry），哈岡犯下多起罪名，受害者包括70多歲的老人。根據地檢署之前發佈的信息，這些案件包括：

5月30日，佩里在羅蘭岡從一名剛從珠寶店走出的女子手中，搶走了價值15萬的珠寶。有目擊者看見佩里進入一輛藍色轎車，據稱開車的是哈迪。

6月9日，在工業市，一名女子在ATM取完錢返回其車內時被佩里搶劫，有目擊者稱看見一輛藍色汽車飛速逃離現場，據稱開車的是哈迪。

6月14日，佩里在哈岡某停車場悄悄接近一名73歲的老婦人，搶走她的錢包後迅速逃離現場。

7月2日，佩里在羅蘭岡悄悄接近一名剛從銀行出來的男士，用手槍多次敲打受害者的頭，要求其交出錢包，並對天空開槍，之後兩人發生扭打，佩里跳上一輛藍色汽車逃離現場，開車的為哈迪。

8月14日，哈岡一位75歲的華裔女士在使用完ATM後，被佩里跟蹤。佩里試圖偷走她的背包，當時老婦人的背包是斜跨在身上的。老婦人在被搶的過程中反抗，佩里在停車場將其拖行數米，直至老婦人放開背包。佩里上了哈迪開的車後逃走。該事件被一名目擊者拍攝，在洛杉磯世界日報報導後，引起軒然大波。

前洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）也分享視頻，並在推文中質問洛杉磯縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）與洛縣縣政委員蘇麗絲 (Hilda L. Solis)司法改革（how's that 'reimagining' working out?）的成效。

哈迪與佩里分別於16日、17日被捕，目前兩人仍被關押中。

洛杉磯 羅蘭岡 華裔

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