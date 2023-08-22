風暴擦身過 南加多數地區「沒想像中嚴重」

阿蘇薩華人居民Linda李後院三角梅樹上的斑鳩一家，安全度過風雨。鳥窩和小鳥完好無損。（Linda李提供）

84年以來首次熱帶風暴過境，南加 8月21日大多數地區雨過天晴，迎來盛夏難得的濕潤清爽。不少民眾表示，所幸喜萊莉與南加只是擦身而過，沒有造成毀滅性的破壞，家中的蔬菜 瓜果也都安好無恙。而大風、大雨中，還出現超感人的鳥媽媽保護小鳥的一幕。

南艾爾蒙迪園藝達人抱夢家後院的蔬菜水果和各種瓜架安然無恙。（抱夢提供）

此次號稱大半個世紀未遇的颶風 到前，華人各有擔憂，有人擔心屋頂被颳走、有人擔心後院大樹颳倒、有人擔憂泥石流湧入家中，辛勤種植的蔬菜水果被破壞，還有人擔憂自家樹上的新生鳥窩被摧毀。

「我一直牽掛家中樹上的鳥窩，8月20日一整天都守在家中」阿蘇薩華人居民Linda李後院三角梅樹上的斑鳩媽媽，一周前剛剛生下第二窩小鳥，颶風到來前，兩隻小鳥還嗷嗷待哺。Linda說，從三天前接到颶風預報開始，她幾乎每天都睡不安穩，一直擔心鳥窩被颶風捲走、擔心母鳥無法保護小鳥。「如果鳥窩被大風吹走，小鳥們基本活不成，鳥媽鳥爸該有多傷心。」

「簡直不敢相信，母鳥在大雨來臨時，一整天一動不動護著兩隻小鳥」Linda說，她幾乎半個小時就去看一眼鳥窩，母鳥一直趴著，用雙翼將小鳥嚴嚴實實蓋住，雨水不斷打在鳥媽媽身上，「能看見雨水一直沿鳥媽媽的羽毛往下流，但牠紋絲不動」。她說，窗外下雨，看到鳥媽媽的付出，她自己眼窩也下雨。所幸21日清晨前往檢查，鳥窩完好無損，小鳥一家安然無恙。

熱帶風暴喜萊莉到來前，許多南加州民眾如臨大敵，蜂擁至好市多(Costco)等大賣場搶購物資，還有大批民眾前往各地消防局、市府領取免費沙袋，回家建築防洪牆。有華人民眾表示，20日雖然下了一整天雨，但造成的破壞沒有想像中嚴重。

「我家後院的瓜棚完好無損，瓜秧在，冬瓜也都在」鑽石吧華人牙醫師Vivian盧近年迷上種植蔬菜，今年特別在自家後院和診所的一角種植許多冬瓜。「聽到颶風警報，我第一時間想到的就是我種的菜」，Vivian盧說，在南加居住幾十年，完全沒有經歷過颶風，自己搭的瓜棚，不知能不能抗得過去。Vivian盧21日起大早視察後院，除一些落葉外，幾乎所有蔬菜瓜果都平安無事。

家住南艾爾蒙地市的園藝達人抱夢說，我們家後院所有的蔬菜水果也都平安無事。抱夢和媽媽種植的冬瓜、黃瓜、豆角、番茄、苦瓜，全部安全過關，一排排比人高的瓜架，風雨過後安好無損。