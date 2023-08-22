洪水、泥石流氾濫 河濱縣宣布進入緊急狀態

河濱縣內陸科奇拉谷地區部分居民社區嚴重淹水。（居民提供）

喜萊莉颶風成為84年來首次襲擊南加 州熱帶風暴，大面積降雨打破以往紀錄，導致南加內陸地區洪水和泥石流氾濫。目前受災較重的是科奇拉谷（Coachella Valley）地區的多個城市，有社區百餘居民被泥石流所困。為更好應對災情，河濱縣(Riverside)21日宣布進入緊急狀態 。

影音來源：記者啟鉻

河濱縣受災較為嚴重的教堂市（Cathedral City）部分路段和社區遭泥石流湧入，在Date Palm街的居民區，多輛汽車困在泥漿中，其中還有一輛露營車。有居民不得不站在車子頂部等候救援，幸虧消防員及時趕到幫助他們脫困。此外泥漿已湧入住宅區，目前尚不知房屋的損毀程度。

聖伯納汀諾縣災情也不容樂觀。據KTLA電視台報導，位於山地小鎮Seven Oaks，發生嚴重泥石流，至少一棟住宅受泥石流損毀嚴重，該地的山石還發生塌方。其它受災地點包括，Forest Falls社區，當地20日發生大規模泥石流和碎石流，嚴重阻塞道路。截至21日，暫無人員傷亡報導。

河濱縣府表示，宣布進入緊急狀態，有助於河濱縣有資格獲得聯邦和州政府可能的援助，包括對損毀地區的修復，採購緊急應對和修復所需物品的申請也會相對較快的獲得批准。

河濱縣警消、應急管理部、公共工程部和防洪機構正在評估本次風暴造成損害。目前已知的損害包括科奇拉谷（Coachella Valley）報警通信中斷、10號公路Whitewater至Thousand Palms之間淹水，以及居民區和商業區大量積水等。

科奇拉谷居民在911報警系統恢復前，可致電以下區域的電話號碼，獲得緊急協助。教堂市（Cathedral City）760-770-0303；沙漠熱泉市（Desert Hot Springs）760-329-2904；印地歐市（Indio）760-775-3730；棕櫚泉市（Palm Springs）760-327-1441；河濱縣警局辦公室760-836-3220。

河濱縣的拉昆塔市（La Quinta）和棕櫚沙漠市（Palm Desert）也宣布進入地方緊急狀態。