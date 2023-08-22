我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴菲特3萬元買房 65年後漲到144萬元

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 官兵全數罹難

洪水、泥石流氾濫 河濱縣宣布進入緊急狀態

記者啟鉻／河濱報導
河濱縣內陸科奇拉谷地區部分居民社區嚴重淹水。（居民提供）
河濱縣內陸科奇拉谷地區部分居民社區嚴重淹水。（居民提供）

喜萊莉颶風成為84年來首次襲擊南加州熱帶風暴，大面積降雨打破以往紀錄，導致南加內陸地區洪水和泥石流氾濫。目前受災較重的是科奇拉谷（Coachella Valley）地區的多個城市，有社區百餘居民被泥石流所困。為更好應對災情，河濱縣(Riverside)21日宣布進入緊急狀態

影音來源：記者啟鉻

河濱縣受災較為嚴重的教堂市（Cathedral City）部分路段和社區遭泥石流湧入，在Date Palm街的居民區，多輛汽車困在泥漿中，其中還有一輛露營車。有居民不得不站在車子頂部等候救援，幸虧消防員及時趕到幫助他們脫困。此外泥漿已湧入住宅區，目前尚不知房屋的損毀程度。

聖伯納汀諾縣災情也不容樂觀。據KTLA電視台報導，位於山地小鎮Seven Oaks，發生嚴重泥石流，至少一棟住宅受泥石流損毀嚴重，該地的山石還發生塌方。其它受災地點包括，Forest Falls社區，當地20日發生大規模泥石流和碎石流，嚴重阻塞道路。截至21日，暫無人員傷亡報導。

河濱縣府表示，宣布進入緊急狀態，有助於河濱縣有資格獲得聯邦和州政府可能的援助，包括對損毀地區的修復，採購緊急應對和修復所需物品的申請也會相對較快的獲得批准。

河濱縣警消、應急管理部、公共工程部和防洪機構正在評估本次風暴造成損害。目前已知的損害包括科奇拉谷（Coachella Valley）報警通信中斷、10號公路Whitewater至Thousand Palms之間淹水，以及居民區和商業區大量積水等。

科奇拉谷居民在911報警系統恢復前，可致電以下區域的電話號碼，獲得緊急協助。教堂市（Cathedral City）760-770-0303；沙漠熱泉市（Desert Hot Springs）760-329-2904；印地歐市（Indio）760-775-3730；棕櫚泉市（Palm Springs）760-327-1441；河濱縣警局辦公室760-836-3220。

河濱縣的拉昆塔市（La Quinta）和棕櫚沙漠市（Palm Desert）也宣布進入地方緊急狀態。

河濱縣科奇拉谷教堂市路段積水，行駛受阻。（居民提供）
河濱縣科奇拉谷教堂市路段積水，行駛受阻。（居民提供）

緊急狀態 南加 加州

上一則

加州最危險12種動物 野鹿、芋螺入列

下一則

洛杉磯「風暴」災情零星 1.8萬人仍無電可用

延伸閱讀

熱帶風暴過境 南加內陸多地被淹 民眾被困泥石流

熱帶風暴過境 南加內陸多地被淹 民眾被困泥石流
喜萊莉雨勢大 河濱縣部分地區發布居民撤離令

喜萊莉雨勢大 河濱縣部分地區發布居民撤離令
喜萊莉還沒走 南加又遇地震 小心餘震

喜萊莉還沒走 南加又遇地震 小心餘震
熱帶風暴84年來首襲南加 直擊內陸各地災情

熱帶風暴84年來首襲南加 直擊內陸各地災情
颶風喜萊莉還沒走 南加又遇規模5.5地震

颶風喜萊莉還沒走 南加又遇規模5.5地震
看好物流業 內陸帝國倉儲投資熱絡

看好物流業 內陸帝國倉儲投資熱絡

熱門新聞

7旬華婦遇搶劫，慘遭劫匪拖拽。（目擊者提供）

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

2023-08-15 16:02
84年來未真正遭受過颶風襲擊的加州，本周可能受到颶風「喜萊莉」影響。（電視新聞截圖）

颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死

2023-08-18 02:19
熱帶風暴19日襲南加，帶來大雨強風高浪。(Southern California Weather Force)

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

2023-08-17 15:06
在芳塔那一高爾夫球場，一名休班的洛杉磯縣警局警員被芳塔那警方擊斃。（目擊者）

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

2023-08-16 14:20
喜萊莉在20日早在墨西哥登陸下加利福尼亞半島，已在當地導致洪澇災害。（Twitter）

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

2023-08-20 16:40
根據目前的預測，颱風喜萊莉預計將於20日登陸南加州。（abc7截圖）

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

2023-08-18 15:51

超人氣

更多 >
閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人
6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋

6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋
延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤

延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤
爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？

爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？
華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬

華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬