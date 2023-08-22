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洛杉磯「風暴」災情零星 1.8萬人仍無電可用

記者楊青／洛杉磯綜合報導
格蘭岱山區一棟百年民宅前院的大松樹，21日凌晨被狂風連根拔起，大樹正好砸到房子正面，所幸沒有人員傷亡。（李若提供）
格蘭岱山區一棟百年民宅前院的大松樹，21日凌晨被狂風連根拔起，大樹正好砸到房子正面，所幸沒有人員傷亡。（李若提供）

「聲勢」浩大的喜萊莉熱帶風暴在經過一整天的釋放後，8月21日繼續從向北移動，大洛杉磯地區21日重見陽光。 國家氣象局洛杉磯分局21日宣布熱帶風暴警告解除。

此次因方向轉變和強度減弱的熱帶風暴，沒有對大洛杉磯地區造成嚴重破壞，但部分地區仍出現積水、樹木倒伏和交通事故，部分社區停電。

格蘭岱(Glendale)山區一棟百年民宅前院的大松樹，21日凌晨被狂風連根拔起，由於前院不大，數十呎高的大樹正好砸到房子正面，所幸沒有造成人員傷亡。

截至21日，大洛杉磯地區尚無重大人員傷亡或財產損失報告。除格蘭岱外，休曼橡林（Sherman Oaks）也傳出樹木倒塌事故，太陽谷（sun valley）社區一棵大樹倒下，損壞附近的汽車，該地區同時也因洪水造成五人被困，但沒有人員傷亡。

20日幾乎持續整日的降雨，造成大洛杉磯部分地區21日早通勤受阻；包括101號公路好萊塢地區的一條車道因洪水停止使用，5號公路好萊塢路段也因洪水短暫封鎖。

雖然20日沒有重大損失報告，但洛杉磯地區約有4萬1000居民受停電影響。截至21日，仍有約1萬8000名居民沒有恢復供電。受影響最大的地區包括好萊塢、海德公園（Hyde Park）等地。

國家氣象局指出，洛杉磯縣和范杜拉縣(Ventura)21日晚會出現些許的雷暴天氣，聖塔巴巴拉縣和聖路易奧比斯波縣（San Luis Obispo）還會有零星降雨，但預計不會造成重大災害。不過氣象部門表示，海濱地區氣候尚處於不穩定狀態，近日最好避免前往。

格蘭岱山區一棟百年民宅前院的大松樹，21日凌晨被狂風連根拔起，大樹正好砸到房子正...
格蘭岱山區一棟百年民宅前院的大松樹，21日凌晨被狂風連根拔起，大樹正好砸到房子正面，所幸沒有人員傷亡。（李若提供）
格蘭岱山區一棟百年民宅前院的大松樹，21日凌晨被狂風連根拔起，大樹正好砸到房子正...
格蘭岱山區一棟百年民宅前院的大松樹，21日凌晨被狂風連根拔起，大樹正好砸到房子正面，所幸沒有人員傷亡。（李若提供）

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