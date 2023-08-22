我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴菲特3萬元買房 65年後漲到144萬元

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 官兵全數罹難

精靈寶可夢工藝展免費入場 洛城憶童年

記者朱敏梓／洛杉磯報導
用鍍金和鍍銀銅片打造的「伊布」。（POKÉMON X KOGEI）
用鍍金和鍍銀銅片打造的「伊布」。（POKÉMON X KOGEI）

印有皮卡丘（Pikachu）圖案的杯子、噴火龍陶瓷罐、鍍金和鍍銀銅片打造的伊布（Eevee），這些神奇寶貝與日本工藝品的有趣結合，來自於洛杉磯JAPAN HOUSE舉辦的POKÉMON X KOGEI展覽。這場精靈寶可夢展覽於2023年7月25日至2024年1月7日登陸洛杉磯，帶大家喚醒童年關於「神奇寶貝」的記憶。

該展覽由日本金澤國家工藝博物館監製，並得到寶可夢公司的特別支持，展覽展出了70多件由20位日本最有成就的工藝藝術家創作的不同材料和技術的作品，其中包括人間國寶、金屬藝術家 Morihito Katsura，以及擅長金屬創作的年輕藝術家Taiichiro Yoshida。 藝術家利用他們的技能和不斷發展的技術，包括漆器、陶瓷、紡織品、金屬製品和其他媒體等，打造一個引導全球流行的寶可夢世界。

洛杉磯POKÉMON X KOGEI展覽展出至2024年1月7日。（POKÉMO...
洛杉磯POKÉMON X KOGEI展覽展出至2024年1月7日。（POKÉMON X KOGEI）

「精靈寶可夢」遊戲自發行以來，就在日本以及全世界取得了巨大成功，可以說是引領了一個時代的潮流。2016年其憑藉手機遊戲 Pokémon GO 再次進入全球聚光燈下，下載量已超過 10 億次。遊戲中的各種神奇寶貝，如電系皮卡丘和火系/飛行系噴火龍，都是神奇的生物，並且每一個都擁有特殊的能力，可以用來對抗彼此。 在遊戲中，玩家在冒險過程中收集和訓練寶可夢，與其他玩家交易，並與他們的神奇寶貝相互作戰。

皮卡丘的森林冒險旅館-作者：Masayuki Hayashi（POKÉMON X...
皮卡丘的森林冒險旅館-作者：Masayuki Hayashi（POKÉMON X KOGEI）

展覽分為三個主要部分，分別是「外觀」（Appearance）、「故事」（Stories）和「生活」（Life）。「外觀」部分展示了寶可夢和工藝藝術家在有趣的相遇中相互挑戰的方式，藝術家們運用自己的方式塑造寶可夢的外形、皮膚、手勢和表情。在「故事」板塊中，藝術家們想像寶可夢的世界、冒險旅程、生活、進化和固有的特殊品質。 而在「生活」中，神奇寶貝反過來挑戰藝術家，通過將神奇寶貝融入當代生活中使用的工藝品來豐富人們的生活並在世界中發揮積極作用。

該展覽免費開放，民眾可以在JAPAN HOUSE官網提前預約：https://japanhousela.swoogo.com/gallery-reservations

日本 洛杉磯 博物館

上一則

華美銀行強勁營運表現再獲-最佳營運銀行

下一則

熱帶風暴84年來首次過境南加 內陸民眾困泥石流

延伸閱讀

熱帶風暴澆不滅追星熱 洛城KCON人山人海

熱帶風暴澆不滅追星熱 洛城KCON人山人海
洛城團夥連搶6路邊攤 1嫌被捕

洛城團夥連搶6路邊攤 1嫌被捕
營建高官接受性賄賂 廠商買下女藝術家供包養

營建高官接受性賄賂 廠商買下女藝術家供包養
中國藝術家辦個展 把承德帶到紐約

中國藝術家辦個展 把承德帶到紐約
洛城6歲童遭教練毆打身亡 母訴學區贏3000萬賠償

洛城6歲童遭教練毆打身亡 母訴學區贏3000萬賠償
洛城前6月建築開工估值 全美第6

洛城前6月建築開工估值 全美第6

熱門新聞

7旬華婦遇搶劫，慘遭劫匪拖拽。（目擊者提供）

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

2023-08-15 16:02
84年來未真正遭受過颶風襲擊的加州，本周可能受到颶風「喜萊莉」影響。（電視新聞截圖）

颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死

2023-08-18 02:19
熱帶風暴19日襲南加，帶來大雨強風高浪。(Southern California Weather Force)

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

2023-08-17 15:06
在芳塔那一高爾夫球場，一名休班的洛杉磯縣警局警員被芳塔那警方擊斃。（目擊者）

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

2023-08-16 14:20
喜萊莉在20日早在墨西哥登陸下加利福尼亞半島，已在當地導致洪澇災害。（Twitter）

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

2023-08-20 16:40
根據目前的預測，颱風喜萊莉預計將於20日登陸南加州。（abc7截圖）

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

2023-08-18 15:51

超人氣

更多 >
閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人
6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋

6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋
延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤

延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤
爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？

爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？
華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬

華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬