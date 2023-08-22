精靈寶可夢工藝展免費入場 洛城憶童年

用鍍金和鍍銀銅片打造的「伊布」。（POKÉMON X KOGEI）

印有皮卡丘（Pikachu）圖案的杯子、噴火龍陶瓷罐、鍍金和鍍銀銅片打造的伊布（Eevee），這些神奇寶貝與日本 工藝品的有趣結合，來自於洛杉磯 JAPAN HOUSE舉辦的POKÉMON X KOGEI展覽。這場精靈寶可夢展覽於2023年7月25日至2024年1月7日登陸洛杉磯，帶大家喚醒童年關於「神奇寶貝」的記憶。

該展覽由日本金澤國家工藝博物館 監製，並得到寶可夢公司的特別支持，展覽展出了70多件由20位日本最有成就的工藝藝術家創作的不同材料和技術的作品，其中包括人間國寶、金屬藝術家 Morihito Katsura，以及擅長金屬創作的年輕藝術家Taiichiro Yoshida。 藝術家利用他們的技能和不斷發展的技術，包括漆器、陶瓷、紡織品、金屬製品和其他媒體等，打造一個引導全球流行的寶可夢世界。

洛杉磯POKÉMON X KOGEI展覽展出至2024年1月7日。（POKÉMON X KOGEI）

「精靈寶可夢」遊戲自發行以來，就在日本以及全世界取得了巨大成功，可以說是引領了一個時代的潮流。2016年其憑藉手機遊戲 Pokémon GO 再次進入全球聚光燈下，下載量已超過 10 億次。遊戲中的各種神奇寶貝，如電系皮卡丘和火系/飛行系噴火龍，都是神奇的生物，並且每一個都擁有特殊的能力，可以用來對抗彼此。 在遊戲中，玩家在冒險過程中收集和訓練寶可夢，與其他玩家交易，並與他們的神奇寶貝相互作戰。

皮卡丘的森林冒險旅館-作者：Masayuki Hayashi（POKÉMON X KOGEI）

展覽分為三個主要部分，分別是「外觀」（Appearance）、「故事」（Stories）和「生活」（Life）。「外觀」部分展示了寶可夢和工藝藝術家在有趣的相遇中相互挑戰的方式，藝術家們運用自己的方式塑造寶可夢的外形、皮膚、手勢和表情。在「故事」板塊中，藝術家們想像寶可夢的世界、冒險旅程、生活、進化和固有的特殊品質。 而在「生活」中，神奇寶貝反過來挑戰藝術家，通過將神奇寶貝融入當代生活中使用的工藝品來豐富人們的生活並在世界中發揮積極作用。

該展覽免費開放，民眾可以在JAPAN HOUSE官網提前預約：https://japanhousela.swoogo.com/gallery-reservations。