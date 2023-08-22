華美銀行獲「Bank Director」評選第一

華美銀行16日公佈，該行母公司華美銀行集團在權威金融雜誌「Bank Director」2023年RankingBanking銀行評選中，憑藉傑出的營運表現，領先其他資產達500億元的美國銀行，摘得桂冠。（華美銀行提供）

華美銀行日前公佈，該行母公司華美銀行集團在權威金融雜誌「Bank Director」2023年RankingBanking銀行評選中，獲評「美國最佳營運」銀行，領先其他資產達500億元的美國銀行，摘得桂冠。

RankingBanking研究項目透過對美國300家規模最大的上市銀行進行評審，綜合考量銀行在2022年的盈利能力、股東權益報酬率（ROE）、資產報酬率（ROA）、有形股東權益、股價增值和股息 等多項營運指標，研究增長和盈利之間的平衡關係，以及在確保穩健運營的前提下為股東創造長期價值的能力。此外，「Bank Director」雜誌還將機構的領導階層、董事會管理和技術創新納入考量範圍。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示，在慶祝華美銀行成立50周年之際，很榮幸能夠被「Bank Director」雜誌授予這項全國性權威榮譽。該獎項印證銀行年復一年的優秀營運成果和強勁實力。華美銀行將憑藉一貫的傑出財務表現，再接再厲，繼續幫助客戶向前邁進。

「Bank Director」雜誌為超過2萬4000名銀行高層和董事提供行業資訊。在該雜誌發布的各類年度評選中，華美銀行屢獲殊榮，包括在2021年的銀行績效計分卡排行榜（2021 Bank Performance Scorecard）中獲評500億元及以上資產類別的最佳營運銀行，以及在2022年的RankingBanking研究結果中獲評最佳董事會。