不畏風雨 洛信賴台灣之友會募款造勢

出場嘉賓們歡聚一堂，在台上手持旗幟一同揮舞。（記者張庭瑜／攝影）

大洛杉磯信賴台灣之友會8月20日舉辦募款餐會，支持賴清德 參選2024年台灣總統。前民進黨黨主席卓榮泰代表賴清德在現場演講並舉行授旗，包括蔡英文 總統的四姐蔡瀛如、三哥蔡瀛政等在內的約600人，不畏熱帶風暴「喜萊莉」風雨，出席踴躍。

蔡瀛如表示，台灣能達到當前國際地位，離不開許多人的辛勤努力，希望當前取得的成果，能夠延續。蔡瀛如認為，賴清德具備這個能力，賴清德的穩重和積極特質以及提出的政策，都顯示出他有能力延續當前的政策，這對台灣非常重要。

募款餐會召集人李木通強調此次選舉的重要性，他認為選民不應輕視，應當選擇關心台灣的領袖以維護台灣利益。他以馬英九 為例，指出馬缺乏台灣情感且忽視國防事務，可能對台灣的未來造成嚴重損害。李木通稱讚蔡英文在國防和軍事發展方面的努力，並敦促選民尊重歷次選舉結果，思考選出能代表台灣核心價值和利益的領袖，以確保台灣長期繁榮與安全。

同為活動召集人的陳文石稱讚與會者在暴雨天氣仍參與活動。陳文石說，今天這麼多人聚集一堂，展現台灣人的凝聚力。陳文石進一步指出，台灣是一個獨立國家，每四年的選舉凸顯台灣獨立的特質，儘管在選舉中常有不同的聲音，但這正是獨立國家的選舉特點。他呼籲選民保持耐心，選舉是民主的核心，選出合適的領袖對國家至關重要。

陳文石進一步提到，過去幾年蔡英文總統及其團隊在推動公義堅持不懈，回應外界質疑。陳文石呼籲珍惜選舉，並表示，台灣的未來需要選民的共同努力。

授旗儀式集結來自不同社團、組織的代表，他們的參與，彰顯對台灣的支持。現場來賓還合唱挺台灣歌曲「挺台灣應援曲」，讓活動在熱烈氛圍中畫上句點。