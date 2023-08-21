被補一天就出獄…男子書店鬼祟 潛伏貼近女子
KTLA 5電視台報導，本月7日一段抖音（TikTok）影片被瘋狂轉發，內容是一名男子在布班克Barnes & Noble書店內，潛伏在一名女子身旁。據悉，這名37歲男子克勞德（Calese Crowder）本月11日因另一起事件被捕後，因監獄過度擁擠而被釋放。該影片中28歲受害者維特（Michaela Witter）表示，男子的釋放是刑事司法系統辜負了她和許多處於類似情況的人。
這段影片中，維特描述稱注意到一名陌生男子在店內跟蹤她。男子隨後蹲下來，離維特的腿非常近。後來有人看到他對店內另一名女子做同樣的事情。在向警方報告這起事件後，克勞德於11日因被指控偷窺一戶住家被捕。
維特後來發現，克勞德有很長的犯罪歷史，包括曾因偷窺、入市竊盜入獄八年。得知克勞德獲釋後，維特說，「有一天我非常焦慮，幾乎驚慌失措，因有人敲我的門」，「每個人都告訴我要小心，不要去任何地方，戴上槍枝，他在外面真的很可怕。」
8月15日出庭時，檢察官稱克勞德承認喜歡觀察女性，他對指控並未提出抗辯，被判處60天監禁和52周性衝動康復治療。然而，克勞德卻在第二天上午就被釋放，據稱因監獄人滿為患。
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