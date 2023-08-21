我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部水煙店槍案3死6傷 搜出至少5把槍

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

被補一天就出獄…男子書店鬼祟 潛伏貼近女子

編譯陳盈霖／綜合外電報導
一段瘋傳的抖音影片捕捉到一名男子潛伏在一名女子腿部附近。（Michaela Witter、格蘭岱警局）
一段瘋傳的抖音影片捕捉到一名男子潛伏在一名女子腿部附近。（Michaela Witter、格蘭岱警局）

KTLA 5電視台報導，本月7日一段抖音（TikTok）影片被瘋狂轉發，內容是一名男子在布班克Barnes & Noble書店內，潛伏在一名女子身旁。據悉，這名37歲男子克勞德（Calese Crowder）本月11日因另一起事件被捕後，因監獄過度擁擠而被釋放。該影片中28歲受害者維特（Michaela Witter）表示，男子的釋放是刑事司法系統辜負了她和許多處於類似情況的人。

這段影片中，維特描述稱注意到一名陌生男子在店內跟蹤她。男子隨後蹲下來，離維特的腿非常近。後來有人看到他對店內另一名女子做同樣的事情。在向警方報告這起事件後，克勞德於11日因被指控偷窺一戶住家被捕。

維特後來發現，克勞德有很長的犯罪歷史，包括曾因偷窺、入市竊盜入獄八年。得知克勞德獲釋後，維特說，「有一天我非常焦慮，幾乎驚慌失措，因有人敲我的門」，「每個人都告訴我要小心，不要去任何地方，戴上槍枝，他在外面真的很可怕。」

8月15日出庭時，檢察官稱克勞德承認喜歡觀察女性，他對指控並未提出抗辯，被判處60天監禁和52周性衝動康復治療。然而，克勞德卻在第二天上午就被釋放，據稱因監獄人滿為患。

一段瘋傳的抖音影片捕捉到一名男子潛伏在一名女子腿部附近。（Michaela Wi...
一段瘋傳的抖音影片捕捉到一名男子潛伏在一名女子腿部附近。（Michaela Witter）

監獄 書店 抖音

上一則

熱帶風暴84年來首襲南加 直擊內陸各地災情

下一則

斑鳩築巢後院 華人憂颶風毀窩

延伸閱讀

金句「不打過頭兒」 教高圓圓種芋頭的大嬸開抖音變網紅

金句「不打過頭兒」 教高圓圓種芋頭的大嬸開抖音變網紅
高牆內的恐怖世界…川普恐須到喬州富爾頓郡監獄登記

高牆內的恐怖世界…川普恐須到喬州富爾頓郡監獄登記
紐約市無證客擬安置破敗監獄 比鄰華埠 引反彈

紐約市無證客擬安置破敗監獄 比鄰華埠 引反彈
川普投案後恐會暫時關押在充滿暴力、馬桶不通的監獄

川普投案後恐會暫時關押在充滿暴力、馬桶不通的監獄
抖音擁200萬粉絲 9旬「網紅嬤」吸引廠商打廣告

抖音擁200萬粉絲 9旬「網紅嬤」吸引廠商打廣告
紐約市府設備禁用TikTok 立即生效

紐約市府設備禁用TikTok 立即生效

熱門新聞

7旬華婦遇搶劫，慘遭劫匪拖拽。（目擊者提供）

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

2023-08-15 16:02
大群嫌犯衝入Nordstrom商店實施打砸搶。（Instagram用戶@ELLA_ISE4）

南加再現集體打砸搶 逾30匪哄搶約10萬元商品 路人嚇傻

2023-08-13 19:52
84年來未真正遭受過颶風襲擊的加州，本周可能受到颶風「喜萊莉」影響。（電視新聞截圖）

颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死

2023-08-18 02:19
熱帶風暴19日襲南加，帶來大雨強風高浪。(Southern California Weather Force)

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

2023-08-17 15:06
洛杉磯好萊塢山一棟市場估值過千萬的山景豪宅被遊民非法侵占，房屋被嚴重破壞。（圖片取自Zillow、KTLA）

好萊塢千萬豪宅遭遊民霸占 堆滿雜物、糞便

2023-08-13 15:39
在芳塔那一高爾夫球場，一名休班的洛杉磯縣警局警員被芳塔那警方擊斃。（目擊者）

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

2023-08-16 14:20

超人氣

更多 >
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了
前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥

前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥