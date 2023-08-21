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台灣文獻展 數百僑民喜見家鄉記憶

記者張宏╱洛杉磯報導
陳十美將珍藏的466本「台灣文獻叢書」19日在洛杉磯僑教中心展出，供社區民眾閱讀。（記者張宏／攝影）
陳十美將珍藏的466本「台灣文獻叢書」19日在洛杉磯僑教中心展出，供社區民眾閱讀。（記者張宏／攝影）

南加數百名華人在古書文獻裡感受鄉情。陳十美將珍藏的466本「台灣文獻叢書」19日在洛杉磯華僑文教中心展出，供社區民眾閱讀。當天有數百名華人參與書展，大家翻閱古書，在其中尋找家鄉記憶。

陳十美表示，這些珍版書即將捐贈給洛杉磯加大（UCLA）東亞圖書館，在捐贈前給社區民眾閱讀，大家紛紛表示感受到更多故鄉信息。這些書花費她40多年收集，屬於不可替代的無價之寶。她很欣賞東亞圖書館對圖書的保管和整理，圖書館檔案分類非常細緻，對圖書的溫度濕度保存非常用心，這些圖書交給他們感覺非常安心。同時這些書放在東亞圖書館讓更多人閱讀和了解台灣的歷史。

陳十美將珍藏的466本「台灣文獻叢書」19日在洛杉磯僑教中心展出，圖為陳十美（左...
陳十美將珍藏的466本「台灣文獻叢書」19日在洛杉磯僑教中心展出，圖為陳十美（左四）和來賓們合影。（記者張宏／攝影）
陳十美（右四）和聽竹口琴樂團代表合影。（記者張宏／攝影）
陳十美（右四）和聽竹口琴樂團代表合影。（記者張宏／攝影）

她表示，人上了年紀對自己一生財產要做總結和規劃，而書籍是最寶貴的資產，她未來還會向東亞圖書館捐書。當天書展來了不少社區僑社代表和長者，上午就有100多人。大家仔細的翻閱圖書，細細品味實體書承載的歷史和文化。活動也得到聽竹口琴樂團的幫助。

來自台灣新竹的謝中丞在現場閱讀關於新竹的史書。（記者張宏／攝影）
來自台灣新竹的謝中丞在現場閱讀關於新竹的史書。（記者張宏／攝影）

來自台灣新竹的謝中丞在現場尋找關於新竹的史書，他說，他在台灣新竹出生和長大，他父親也是當地有名的婦產科醫生。小時候不會特別去關注那裡的歷史。但是長大後離開家鄉來到美國40多年反而更想知道家鄉的歷史。通過這些文字，有很多感觸，想像和回味家鄉記憶。

陳十美（中）和合辦方南加台大校友會會長廖瓔蓮（右）、副會長路琳合影。（記者張宏／...
陳十美（中）和合辦方南加台大校友會會長廖瓔蓮（右）、副會長路琳合影。（記者張宏／攝影）

南加台大校友會作為合辦方，會長廖瓔蓮帶領校友會成員來支持，她表示，這是很有意義的一件事，陳十美很有大愛精神，把自己珍藏多年的史書文獻捐贈出來，和社區分享讓人很欽佩。

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