南加華人備戰颶風…大賣場屯糧 瓶裝水最搶手

購買瓶裝水的民眾。（記者王若然／攝影）

位於華人區阿罕布拉市（Alhambra）的好市多 周末總是人滿為患，而本周六（19日）的顧客比平時更多，在颶風 喜萊莉到來之前，人們爭相前往好市多屯糧，做好應對兩天（20、21日）極端天氣的準備，瓶裝水最搶手，有民眾一搬就是五六箱。

19日上午，阿罕布拉市的好市多停車場車位一位難求，進入停車場的車隊大排長龍。進入好市多，買瓶裝水的民眾明顯比平時多，推車中除了蔬果、肉類，至少一箱瓶裝水。有人甚至只裝一推車瓶裝水。在超市的瓶裝水貨架上空了一半，期間還不斷有民眾到此搬水。

不過目前該好市多瓶裝水的選擇還有很多，賣的最好的是其自家品牌Kirkland純淨水，平均每瓶價格0.23元。一箱40瓶不到10元，很划算，目前好市多也沒有限購。除了瓶裝水，廁紙賣得很好，最便宜的那一款已經所剩無幾，其他品牌的廁紙還有很多。

但不是每個人都首選瓶裝水囤貨。陳先生18日也特別去超市購物，以應對未來可能的暴雨 。他說，囤瓶裝水的人應該是平時習慣喝這種水，他自己平時喝過濾的自來水，沒有特別需要不會買瓶裝水。陳先生去超市購買的物資主要有蛋、肉、菜類，他說暴雨天不適合出門，一定要準備好居家口糧。